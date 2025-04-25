統測周六登場強碰426凱道集會 技專中心籲考生提早出門

114學年度四技二專統一入學測驗將於明、後兩天登場，加上二技統測，共計7萬2601人報名。另外，明日碰上國民黨426凱道集會，技專校院入學測驗中心也提醒考生，總統府前凱達格蘭大道周邊管制，呼籲台北地區考生務必評估提早出門。

受到少子女化影響，技專統測報名人數屢創新低，114學年四技二專報考人數為6萬6311人，二技則為6290人。技專校院入學測驗中心提醒考生，考前盡量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，如果有發燒、呼吸道感染等症狀，建議佩戴口罩。

另外，技專校院入學測驗中心也提醒，明日統測首日，總統府前凱達格蘭大道路段，公園路以東至中山南路以西區域有政黨集會活動，路段管制時間為今天晚上20時起至周日4月27日6時止，參加統測的台北考區考生建議避開活動周邊路線，寬評估前往考場所需路程時間、務必提早出門以確保應考權益。

教育部也提醒考生，務必攜帶准考證、應試文具，文具則包括2B鉛筆、黑筆、橡皮擦、直尺、圓規等。但務必留意電子產品，如耳機、手機及智慧型手環、智慧型手錶、智慧型眼鏡等穿戴式裝置，請勿攜帶或放置於臨時置物區並關機。

另外，學測時曾有考生攜帶蜜袋鼯進入試場並影響到其他學生應考。教育部也特別提醒，不得攜帶寵物。