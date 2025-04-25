台南應用科大邀五屆世界美髮冠軍名師 傳授技法示範美技

台南應用科大美容造型設計系連兩天舉辦「全球美髮創新技術論壇」，邀請五屆世界美髮冠軍美髮訓練名師尤金.路斯Joakim Roos講授、操刀示範，希望提升諮商專業與實務能力，寬闊國際視野。

校方表示，這場「以髮為教、以髮會友的難得盛會」，既展現美髮大師無可超越的髮藝實力及魅力；也驗明了南應大美容系，傾力培育美髮人才的前瞻視野及獨到用心。

消防說，配合論壇推出「全球美髮造型趨勢與創新技術發表會」，專題講座與作品發表秀，分享美髮造型最新趨勢，如何將創意思維及美學設計融入髮型創作，分析國際美髮市場需求與實況。多場造型發表秀，呈現髮藝之美，200多名高職及校內各系科師生眼界大開。

「國際美髮創新設計與技術工作坊」則針對50名師生專業實務講述與操作。先解析 2024-2025國際秀案例，探究當前最具影響力的舞台造型。分享舞台時尚髮型演變，由經典造型說到未來髮型趨勢。

校方指出，尤金.路斯示範舞台妝髮基礎技術，著重於立體剪裁與設計手法操作，並由學員實作練習，逐一指導修正細節。創意舞台造型設計示範則專重誇張造型與創意運用，透過舞台造型設計，學員們展示大師調教的成果。

活動籌畫人美容系老師呂家美表示，Joakim Roos是瑞典世界級美髮大師，矢志國際美髮教，已累積30餘年經歷。能被奉為美髮圭臬主因其技藝堅實渾厚，且經歷豐贍博識多通，既囊括多屆世界美髮冠軍，且長期擔任國際美髮組織要職，積極推動全球美髮技術標準與教育體系發展。以其精湛剪裁、設計與造型技術享譽全球，曾在數十國舉辦講座、培訓與技術指導，培育美髮專業人才實難以計數。