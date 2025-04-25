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弘光科大樂齡電競研習營60歲長者也玩電競 不輸年輕人
弘光科技大學舉辦「樂齡電競研習營 × G9特攻聯盟驗收賽」，特別邀請一群平均年齡超過60歲的「弘光尚青」隊員參與對抗，競賽過程中，長者選手們年輕不服輸的精神與驚人的電競操作能力，不僅打破外界對高齡者的刻板印象，也讓現場觀眾深受感動，氣氛熱烈，71歲選手楊純青說參加電競後，手指及身體協調性明顯靈活許多。
校長蘇弘毅表示，「G9特攻聯盟」由台灣在地開發團隊打造，遊戲性豐富，並具高度戰略性，弘光科大致力產學合作並推動本土電競內容，透過此次合作，弘光師生與長者團隊參與遊戲測試、策略研擬與賽事規劃，實踐跨世代學習與產業鏈結，與台灣原創MOBA類遊戲《G9特攻聯盟》的成果驗收。
弘光科大指出，為進一步推廣G9在校園中的應用，一群平均年齡超過60歲的長者，組隊專注盯著螢幕上的遊戲角色，一邊緊握滑鼠、手指不間斷的敲擊著鍵盤，一邊發出渴望獲勝的吶喊及嘆息，國外研究證實，年長者適當的參與電玩遊戲，特別是電競遊戲能夠有效減緩老人痴呆的症狀發生，5月將舉辦G9電競賽事GTAS(G9特攻聯盟台灣王牌爭霸賽)，目前已有300多人參賽，反應熱烈，。
弘光並表示，校方今年也接下了第十屆第二任大專體育總會電子競技委員會主辦學校的重任，將持續整合教學資源，擴大產學合作規模，培育更多具備實戰經驗的電競專業人才，未來將舉辦一系列電子競技運動錦標賽，包括「英雄聯盟」「聯盟戰棋」與「快打旋風六」匯集全台大專院校的頂尖選手，勢必精采可期。
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