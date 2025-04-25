弘光科大樂齡電競研習營60歲長者也玩電競 不輸年輕人

弘光科技大學舉辦「樂齡電競研習營 × G9特攻聯盟驗收賽」，特別邀請一群平均年齡超過60歲的「弘光尚青」隊員參與對抗，競賽過程中，長者選手們年輕不服輸的精神與驚人的電競操作能力，不僅打破外界對高齡者的刻板印象，也讓現場觀眾深受感動，氣氛熱烈，71歲選手楊純青說參加電競後，手指及身體協調性明顯靈活許多。

校長蘇弘毅表示，「G9特攻聯盟」由台灣在地開發團隊打造，遊戲性豐富，並具高度戰略性，弘光科大致力產學合作並推動本土電競內容，透過此次合作，弘光師生與長者團隊參與遊戲測試、策略研擬與賽事規劃，實踐跨世代學習與產業鏈結，與台灣原創MOBA類遊戲《G9特攻聯盟》的成果驗收。

弘光科大指出，為進一步推廣G9在校園中的應用，一群平均年齡超過60歲的長者，組隊專注盯著螢幕上的遊戲角色，一邊緊握滑鼠、手指不間斷的敲擊著鍵盤，一邊發出渴望獲勝的吶喊及嘆息，國外研究證實，年長者適當的參與電玩遊戲，特別是電競遊戲能夠有效減緩老人痴呆的症狀發生，5月將舉辦G9電競賽事GTAS(G9特攻聯盟台灣王牌爭霸賽)，目前已有300多人參賽，反應熱烈，。