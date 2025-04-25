統測26、27日登場 考生留意應試規定

114學年度四技二專統一入學測驗將於26、27日舉行，加上二技統測，共有7萬2601人報名。教育部提醒考生準備好准考證和應試文具，並留意考試時不能攜帶電子產品。

受到少子女化影響，技專統測報名人數屢創新低，四技二專為6萬6311人，二技則為6290人。技專校院入學測驗中心提醒考生，考前盡量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，如果有發燒、呼吸道感染等症狀，建議佩戴口罩。

教育部也透過官方LINE帳號提醒考生，記得攜帶准考證、應試文具（例如2B鉛筆、黑筆、橡皮擦、直尺、圓規等）。電子產品如手機、智慧手環等，不能帶著考試，必須放置於臨時置物區，且要完全關機。

由於學科能力測驗曾有考生帶蜜袋鼯進入試場，嚇到其他人。教育部也提醒統測考生「不能攜帶寵物」，並以吉娃娃犬製作可愛的貼圖，加上台灣人最愛的「諧音哏」，如手機沒關靜音是「吉吉可危」；沒帶應試文具為「緊吉事態」等，方便民眾轉傳分享。相關資訊可參考教育部官方LINE帳號。