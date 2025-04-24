為國爭光！2025美國繆思攝影獎 龍華科大師生奪1金1銀

2025美國繆思攝影大獎（Muse Photography Awards）日前公布得獎名單，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系老師洪睿杰榮獲銀獎肯定；其指導參賽的文創系一年級學生楊羿涵初試啼聲更青出於藍，勇奪金獎榮耀，師生同時獲獎蔚為佳話。

美國謬思攝影大獎為國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的國際攝影競賽，國際獎項協會是由產業創新者、藝術創造者、設計師和專業傳播人士組成的組織，透過發現和認可有才華的攝影師來推動產業向前發展。

龍華科大文創系學生楊羿涵金獎作品（sea elf），以水母為題材角逐繆思攝影大獎自然攝影類別。楊羿涵認為水母的透明與優雅，宛如水中舞動的幽靈，賦予攝影師無限的創作靈感。而在拍攝時需掌握好光線和構圖，藉由凸顯水母細膩的質感與流動，這樣才能捕捉到它迷人而神秘的美麗與優雅。

楊羿涵在分享得獎感言中提到，非常感激推薦她參加比賽的指導老師洪睿杰，攝影對其來說是一個能夠開心又能從中享受美好的過程，本次能在繆思攝影大獎拿到金獎，覺得很開心，尤其作品能被世界看見，對她而言是莫大的鼓舞與激勵。

指導老師洪睿杰表示，在其任教的攝影課程中，發現楊羿涵對於創作攝影作品非常用心，在創造視覺畫面時也具有獨特的美感，因此指導她重新構思成一系列的攝影創作，本次參賽在全球眾多優秀攝影作品中，能代表龍華科大文創系榮獲金獎殊榮，難能可貴，也是文創系第一個榮獲美國繆思攝影獎的學生，希望能將這份榮耀與經驗繼續傳承下去。

而洪睿杰老師則是以作品（Taiwan city lines）榮獲銀獎肯定，他分享捕捉城市中的線條為創作理念，不僅是捕捉靜態的景觀，更是捕捉時間與空間的交錯，當雲朵的造型巧妙的佈滿天空，表達城市中的魔幻時刻與時空感。透過獨特的視角，捕捉這一系列的美麗瞬間，讓觀者感受到城市中隱藏的詩意與奇幻。