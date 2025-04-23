快訊

「答應不說」卻守不住秘密的四星座！火象三傻全上榜、另一個最可怕

男子去深山釣魚「意外釣到失蹤邊牧」 還原驚險過程50萬人讚爆：真英雄

後院失火！特斯拉利潤掉71% 馬斯克能救回業績和股價？

矽品精密與亞洲大學產學合作簽約 共育AI人才

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國際封測大廠矽品精密與亞洲大學今天舉辦產學合作簽約儀式。圖／矽品提供
國際封測大廠矽品精密與亞洲大學今天舉辦產學合作簽約儀式。圖／矽品提供

國際封測大廠矽品精密與亞洲大學今天舉辦產學合作簽約儀式，展開育才計畫。矽品精密在中彰雲三地連動，大規模擴廠佈局中台灣半導體封測基地，攜手亞洲大學共育新世代AI人才，鏈結產業需求，減少學用落差限制。

AI發展，帶動半導體產業人才需求，矽品將與亞大合作半導體實務學程促進學用合一，另推動「非理工背景設備人才職訓班」，為有志投身半導體產業學生開路，除基礎學、術科課程外，也安排業師分享職涯發展必備技能，讓來自不同科系背景學生能無後顧之憂地投入職場。

亞洲大學校長蔡進發表示，亞大長期在AI領域積極耕耘，近年因應時代趨勢，鎖定前瞻產業標竿企業，積極推動產學合作，培養高階人才。亞大拓展與矽品精密產學合作方案，有助學生在學期間習得專業知識與技術，畢業後即能踏入封測大廠矽品，為未來事業成就鋪路。

矽品精密行政長簡坤義表示，矽品近年積極於台中、彰化、雲林擴廠，預計3年內將提供約8千人的就業機會，將帶動區域產業鏈整合與帶來就業熱潮，對技術型人力與工程師、管理師人才需求將全面增加。

他說此次與亞洲大學的產學合作，是矽品深化與培育人才儲備的重要策略，朝向建構在地升學、在地就業、在地扎根的發展模式。

亞洲大學 半導體 職涯發展

延伸閱讀

網球／金恩盃中華隊不敵印度吞4連敗 明年降至亞大二級

矽品辦捐血結合親子活動 明天台中還有一場

矽品雲林頒獎學金 徵500個職缺年薪逾百萬不是夢

亞大繁星滿招 校長歸因：特色明確與國際趨勢同步

相關新聞

四技二專甄選入學備審這樣做最吸睛 6科大教務長分享秘訣

今年四技二專統測將於4月26日、27日舉行，學生可持成績參加四技二專甄選入學。對此，技專校院招生專業化總辦公室建置「備審...

矽品精密與亞洲大學產學合作簽約 共育AI人才

國際封測大廠矽品精密與亞洲大學今天舉辦產學合作簽約儀式，展開育才計畫。矽品精密在中彰雲三地連動，大規模擴廠佈局中台灣半導...

教學實踐績優居冠、雙語計畫獲肯定 北科大秀推動成果

國立台北科技大學自107年起共獲30件教學實踐績優計畫，累積獲獎數居全國之冠，113年通過率則為全國第三。另外，北科大去...

台科大副教授李根在受邀任設計獎「The One Show」評審 台灣首例

今年美國廣告創意大獎「The One Show」邀請台灣科技大學設計系副教授李根在擔任設計類評審，是1975年由The ...

大同技術學院茶文化系停辦退場 教師校友開創茶遊學受歡迎

嘉縣有阿里山茶區，山腳下嘉市大同技術學院停招退場，國內首創茶文化事業經營管理系停辦，茶文化系教師方婷婷擔任嘉市茶文化協會...

崑大餐飲系師生征戰新加坡FHA國際廚藝賽 勇奪二金一銀

崑山科大餐飲管理及廚藝系師生參加新加坡FHA國際廚藝挑戰賽，勇奪二金一銀返國，校方今天表揚表現亮眼師生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。