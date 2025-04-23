四技二專甄選入學備審這樣做最吸睛 6科大教務長分享秘訣

今年四技二專統測將於4月26日、27日舉行，學生可持成績參加四技二專甄選入學。對此，技專校院招生專業化總辦公室建置「備審資料準備指引查詢平台」，也邀請6所國立科技大學教務長，分享各專業領域看重的能力特質，以及如何善用「學習歷程自述」與「多元表現綜整心得」，得到審查教授青睞。

國立台灣科技大學教務長陳素芬表示，科大都希望能招收到適合自己科系特色的學生，最想看到一目了然、架構完整、有個人特色、連結申請科系的課程學習成果，建議學習歷程自述或多元表現綜整心得可清晰、完整、簡明扼要地陳述，呈現個人潛質與熱誠。

陳素芬也建議，學生可以藉由檢視三年成長軌跡和一再出現的個人能力特質，評估適合就讀的領域。以商管學群為例，學習階段對數學、語文有興趣，喜歡與他人互動溝通，且能把看似混亂的資料理出頭緒的邏輯推理，從中獲得成就感，就是商管科系青睞的特質。

半導體等高科技產業近年發展蓬勃。國立台北科技大學教務長、電子系特聘教授黃育賢指出，邏輯思考是電子領域學習的重要能力，學生除了要完整描述個人學習經驗與電子專業的關聯性，深入探索與電子領域的連結；也建議在課程學習成果提出程式設計或興趣發展的多元專業能力。

國立雲林科技大學教務長、機械工程系教授張祥傑提醒學生，首先，學生可展示物理、數學等相關科目的優秀表現，顯示對基礎學科的熱愛，並提及相關社團或實習經驗，其次則是具體說明參與過的機械相關競賽或專題。此外，可於備審資料中提及對於機械工程未來發展的見解，表明不僅具備基礎專業知識，也對未來保持開放態度。

國立高雄科技大學教務長、模具工程系教授歐士輔則說，模具工程系強調實作能力與邏輯思考，期望看到學生是否曾參與科學、機械、工程等相關的課程或活動，建議有條理的呈現學習經驗與反思，展現面對問題的思維與解決能力。

對數學領域、自然科學領域有興趣的學生，國立屏東科技大學教務長、材料工程系教授盧威華說，材料工程範疇提供廣泛而深入的學習機會，建議喜歡動手實作、對科學有興趣的學生，可將自然科學心得融入學習歷程自述或多元表現綜整心得中。

至於有意投身護理領域的考生，國立台北護理健康大學教務長、護理系教授王采芷說，護理系於多元表現一項上，注重是否曾經參與過護理、照護相關課程或志工活動；課程學習成果上，著重與生物、化學或生命人文相關領域的學習呈現；面試則重視在學生關懷他人、溝通能力、堅忍意志等特質。