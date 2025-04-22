仁德醫專攜手中國醫大設護理師培育專班 年薪上看百萬

中國醫藥大學宣布與仁德醫護管理專科學校簽約，雙方攜手合作，啟動「護理師公費培育專班」，中國醫藥大學提供每年200個名額，自五專一年級起，每年補助12萬元，總額高達60萬元。仁德醫專學生畢業後可進入中國醫體系醫療機構服務，起薪上看百萬元，實現從就學到就業的無縫接軌。

根據衛福部統計，台灣進入超高齡社會，整體照護需求增加，預測到2030年，台灣需要增加超過5萬名護理人力。面對日益嚴重的護理人員短缺，各醫療院所紛紛展開搶人大戰。

中國醫副執行長陳貽善日前率領體系旗下醫院主管團隊出席簽約儀式，包括為恭紀念醫院、新竹附醫、安南醫院、北港附醫等多所院所高層都到場參加，展現對合作案的重視。仁德醫專則由榮譽董事長鍾智文、董事長鍾佳穎及校長黃柏翔率隊接待，雙方完成合作契約簽署，攜手打造穩定、優質的護理人才供應鏈。

中國醫大也肯定仁德醫專辦學績效，教學品質和畢業生表現，在醫界都備受肯定，也因為校方過去的口碑，為這次合作奠定良好基礎。陳貽善也說，此專班不只是財務補助，更建立一條從學習到就業、再到升學的完整護理人才培育制度。學生未來可持續於體系內進修，甚至攻讀博士，發展個人專業長才。

黃柏翔表示，此次合作是仁德護理教育的重要里程碑。結合產學資源，不僅強化學生臨床實力，也讓仁德在全台護理教育體系中持續領先。未來仁德將繼續拓展與各大醫學中心的合作，強化學生多元發展的可能性。

這次和中國醫大簽約後，全台已經有四家醫學中心和學校合作，包括台北慈濟醫院、國泰綜合醫院、彰化基督教醫院、中國醫大附設醫院等，仁德醫專護理科成為全台擁有最多醫學中心公費班的科系，為學生提供豐富實習資源與就業保障。

合作的醫學中心涵蓋北、中、南、東各大區域，學生畢業後可依個人意願選擇服務地點，就業範圍遍佈全台，不論是回鄉服務或前往大都會發展，都有明確規劃與支援機制。

仁德醫專也強調，「護理師公費培育專班」為年輕學子開啟清晰可行的職涯藍圖。讀書有補助、畢業有工作、升學有資源，護理科學生人人皆享有公費補助，免除就學經費煩惱，從入學起就提供穩定經濟支持，讓學生無後顧之憂完成學業。