教學實踐績優居冠、雙語計畫獲肯定 北科大秀推動成果

國立台北科技大學自107年起共獲30件教學實踐績優計畫，累積獲獎數居全國之冠，113年通過率則為全國第三。另外，北科大去年雙語計畫也在兩個領域、三個學院獲「領域型標竿計畫」殊榮。

北科大今舉辦教學實踐研究計畫與雙語化學習計畫成果分享會，於一大川堂展出107年至112年教育部教學實踐研究績優計畫、雙語化學習計畫的推動成果，並邀請9位於教學實踐研究計畫表現傑出的老師現場分享，期望與新進教師薪傳交流，促進教學多元創新、走向國際。

從績優計畫歷年榜單來看，北科大107年至112年共榮獲30件，累計獲獎數名列全國第一。而從計畫通過情形來看，本校113年申請通過49件，為全國第三高，通過率達62%，高於全國平均的44%。

北科大校長王錫福表示，北科大自111年起成為教學實踐研究計畫區域基地學校之一，為全國唯一的技職基地，以促進技職校院教師計畫申請及通過率為目標，規畫辦理教師專業成長活動及年度學門成果交流會，提供一對一諮詢服務、推動跨校教師社群，建立跨校資源共享機制，以帶動更多技職教師投入教學精進行列。

北科大教務長黃育賢則說，北科大響應教育部教學實踐研究計畫，透過辦理教學增能研習、推動先導計畫、鼓勵教師發展社群、教學彈薪獎勵機制等資源，同步調整教師評鑑及升等制度，其中，工設系教授王鴻祥、互動系教授戴楠青皆以教學實踐研究之「專門著作」升等教授；建築系副教授黃少妤則以教學實踐研究之「技術報告」升等副教授。

在雙語計畫方面，北科大於113年獲得「領域型標竿計畫」：工程及應用科學、社會科學，是唯一榮獲二個領域、三個學院的大學。