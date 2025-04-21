台科大副教授李根在受邀任設計獎「The One Show」評審 台灣首例

今年美國廣告創意大獎「The One Show」邀請台灣科技大學設計系副教授李根在擔任設計類評審，是1975年由The One Club創立以來首位台灣設計師。台科大強調，這是台灣設計界在國際舞台上的重要里程碑。李根在也鼓勵國內年輕設計師，多參與國際級競賽，讓自己被世界看見。

台科大表示，美國The One Show獎被譽為全球廣告創意領域的最高榮譽之一，該獎項涵蓋設計、電視廣告、電台廣告、戶外廣告、互動行銷等多個範疇，並為品牌整合與品牌植入設立行業標準。本次13位設計類評審團成員來自國際知名設計公司荷蘭登貝設計（Studio Dumbar）創意總監、國際品牌Instagram品牌總監，以及百事可樂的資深設計總監等。李根在能夠以學術界代表身份，與國際知名企業設計領軍人物並肩擔任評審，顯示台灣在國際設計界的影響力與專業實力。

台科大指出，李根在2005年首度贏得The One Show優異獎，並擁有豐富國際評審經驗，曾擔任D&AD、Communication Arts、New York Festival、紐約TDC（Type Directors Club）、Graphis、LIA倫敦國際獎華文創意獎及台灣當代一年展等多個國際賽事的評審，評審範疇橫跨設計、創意與當代藝術。

李根在表示，The One Show在廣告創意領域占有極為重要的地位，設計在創意產業中的角色與傳統平面設計略有不同，更加強調創意的展現與影響力。期待4月於紐約舉行的評審活動，與來自世界各地的評審們，共同選出今年最具水準的作品。並鼓勵國內年輕設計師多積極參與國際級競賽，不再以管窺天，讓自己被世界看見。