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崑大餐飲系師生征戰新加坡FHA國際廚藝賽 勇奪二金一銀
崑山科大餐飲管理及廚藝系師生參加新加坡FHA國際廚藝挑戰賽，勇奪二金一銀返國，校方今天表揚表現亮眼師生。
餐飲系三年級吳玉婷、二年級許之睿參加海鮮現場烹調項目，分獲銀牌、金牌。兩人感謝馬永曾及AJ餐飲研發公司廚藝總監簡義展的悉心指導協助，使他們能夠注意平時容易忽略的細節，作品更加完美。也感謝學校提供優良設備與競賽補助，讓他們圓夢出國，參與國際廚藝賽事。
馬永曾也參與現場烹調蔬食項目，以「紫蘇什錦蔬菜焗羅勒荷蘭醬／炸櫛瓜花鑲普羅旺斯燉蔬菜／紅蘿蔔汁燉米麵」，結合傳統技法與當季蔬菜的創意料理，贏得金牌，表現備受評審肯定。
校方表示，FHA國際廚藝挑戰賽是亞洲規模最大烹飪賽事，四天競賽吸引台灣、印度、馬來西亞、越南、菲律賓、韓國、澳門、印尼等14國選手參賽。崑大餐飲系副主任馬永曾帶領學生參賽，奪下佳績師生振奮。
這項比賽是世界廚師聯合會官方認證的A級國際賽，在專業度或難度都屬高階。其中個人現場烹調項對專業廚師也是極具挑戰性，參賽者需於45分鐘內完成三道菜餚，考驗抗壓能力與臨場專業技術。
餐飲系主任洪綺吟表示，此次師生表現傑出，不僅展現平日訓練成果，更彰顯學校在餐飲教育的支持與資源挹注。從聘請國際名廚江振誠主廚定期授課，到建置與國際接軌專業學習場域，都使師生在國內外廚藝賽事與職能發展獲得最佳支援，無後顧之憂全力發揮、再創佳績為校爭光、為國爭光。她也期盼這樣的亮眼成績能延續至未來各項專業賽事，進一步提升台灣餐飲專業的國際能見度。
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