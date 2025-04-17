私立公東高工重生！邀校友「回娘家」 祭入學獎學金1萬元

曾因財務不良被列退場觀察名單的台東私立公東高工，因財務狀況改善，去年被教育部取消專輔名單。學校今天啟動招生，7大群科入學即享獎學金1萬元。

台東私立公東高工今天舉辦「情牽公東‧感恩再聚」記者會，邀請歷屆校友、產官學界與媒體一同返校參與，見證公東的堅持與重生。

公東高工校長李恭榮表示，公東曾被列入退場觀察名單，歷經全體師生與教會長期努力與改革後，已於去年正式解除教育部轉型輔導機制。為向社會大眾傳達學校正常運作訊息，並重燃校友凝聚力、啟動招生動能，今天邀請校友回校，並召開記者會說明。

他表示，面對未來技職教育新局，公東高工正式啟動114學年度招生，現正招收7大熱門技職群科，包括機械科、木工科、電機科、室內空間設計科、時尚造型科、美髮技術科、餐飲技術科。凡114學年度新生完成註冊者，即可獲得新台幣1萬元入學獎學金，支持學生在初入技職學習時安心無憂、起步更穩。

公東高工校友、台東市長陳銘風表示，台東縣高中職升學管道多元，公東高工在技職領域表現出色，雖不敢稱是畢業生唯一的選擇，但絕對是最好的選擇。

室內空間設計科學生邱竇靖童分享，她今年參加第55屆全國技能分區競賽，在展示設計職類奪得金牌，並順利錄取國立高雄師範大學，未來希望朝工業設計或商業設計領域發展，並以國立台灣科技大學或國立台北科技大學為下一步目標。