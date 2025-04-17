快訊

花蓮男闖平交道遭撞「身體斷兩截」慘死 鐵公路交通中斷

美股早盤兩樣情！標普500走揚、道瓊重挫逾400點 台積ADR一度漲3.8%

獨／史上首次健保署擬用罕病預備金 補足監獄醫療費缺口

私立公東高工重生！邀校友「回娘家」 祭入學獎學金1萬元

中央社／ 台東縣17日電
曾因財務不良被列退場觀察名單的台東私立公東高工，在財務狀況改善後順利取消專輔，校方17日啟動招生，邀請校友回校並召開記者會說明。圖／中央社
曾因財務不良被列退場觀察名單的台東私立公東高工，在財務狀況改善後順利取消專輔，校方17日啟動招生，邀請校友回校並召開記者會說明。圖／中央社

曾因財務不良被列退場觀察名單的台東私立公東高工，因財務狀況改善，去年被教育部取消專輔名單。學校今天啟動招生，7大群科入學即享獎學金1萬元。

台東私立公東高工今天舉辦「情牽公東‧感恩再聚」記者會，邀請歷屆校友、產官學界與媒體一同返校參與，見證公東的堅持與重生。

公東高工校長李恭榮表示，公東曾被列入退場觀察名單，歷經全體師生與教會長期努力與改革後，已於去年正式解除教育部轉型輔導機制。為向社會大眾傳達學校正常運作訊息，並重燃校友凝聚力、啟動招生動能，今天邀請校友回校，並召開記者會說明。

他表示，面對未來技職教育新局，公東高工正式啟動114學年度招生，現正招收7大熱門技職群科，包括機械科、木工科、電機科、室內空間設計科、時尚造型科、美髮技術科、餐飲技術科。凡114學年度新生完成註冊者，即可獲得新台幣1萬元入學獎學金，支持學生在初入技職學習時安心無憂、起步更穩。

公東高工校友、台東市長陳銘風表示，台東縣高中職升學管道多元，公東高工在技職領域表現出色，雖不敢稱是畢業生唯一的選擇，但絕對是最好的選擇。

室內空間設計科學生邱竇靖童分享，她今年參加第55屆全國技能分區競賽，在展示設計職類奪得金牌，並順利錄取國立高雄師範大學，未來希望朝工業設計或商業設計領域發展，並以國立台灣科技大學或國立台北科技大學為下一步目標。

升學 台東

延伸閱讀

統測7.2萬人報名創新低 篩檢陽性考生須戴口罩

分科戰士注意！ 學測成績換算60級分制今開放查詢

單親媽媽VT乙夏鈴女兒鈴果準備上幼稚園！親手縫製愛女入學禮物

捷克祭萬元獎學金選送台生交流 我40學生通過面試

相關新聞

私立公東高工重生！邀校友「回娘家」 祭入學獎學金1萬元

曾因財務不良被列退場觀察名單的台東私立公東高工，因財務狀況改善，去年被教育部取消專輔名單。學校今天啟動招生，7大群科入學...

聚焦技術商品化 北科大邀美、日專家辦生醫創業工作營

為培育未來生醫領袖，國立台北科技大學日前舉辦「國際生醫創業PBL工作營」，邀請來自日本、美國的學研機構與專業講師，在為期...

四技二專甄選入學逾3.6萬名額 今起受理報名資格審查

114學年度四技二專甄選入學共計121校提供逾3.6萬個招生名額，技專招聯會今提醒，今起受理報名資格及身分審查作業，通過...

提升早期癌症偵測 這所科大研究中心超專業

正修科技大學環境毒物與新興汙染物研究中心對新興汙染物檢測能力，全台首屈一指，從環境、水質、食品到藥物，檢測範疇廣泛，研究...

中市高職學校實習主任會議童心大解放 主任們「脫鞋玩陶」

台中市高職學校實習主任會議今天在沙鹿高工舉行，議程後，為讓40位與會主任從緊繃的教學環境中稍作喘息，邀請校友、知名陶藝家...

她讀「電機科」每天焦慮到想休學 網指明路：數學差沒關係

讀「電機科」讀不下去如何轉換跑道呢？一名就讀五專電機科的女網友發文，表示自己讀書讀得很累，不僅程式碼寫不出來，電路圖也接不出來，除了國英數，其他都不行，每天去學校都很焦慮，因此產生了「休學」的想法，於是求助其他網友，「要為了興趣放棄電資的『錢』途嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。