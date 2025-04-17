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聚焦技術商品化 北科大邀美、日專家辦生醫創業工作營

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
北科大「國際生醫創業PBL工作營」各國短講競賽同學合影。圖／台科大提供
北科大「國際生醫創業PBL工作營」各國短講競賽同學合影。圖／台科大提供

為培育未來生醫領袖，國立台北科技大學日前舉辦「國際生醫創業PBL工作營」，邀請來自日本美國的學研機構與專業講師，在為期六天的國際交流與創業實務訓練，運用問題導向學習（PBL）模式，以期提升學生將生醫技術轉化為市場應用的能力。

率領規畫團隊的北科大高值生醫材料研究與商品化中心主任方旭偉，曾參與美國柏克萊大學的創業營隊，深知創業思維與科學研究結合的重要性。此次力邀來自學界、業界及創投領域的專業人士擔任講師與導師，希望啟發學生不僅投入科學研究，更能將成果商品化，打造屬於自己的創業藍圖與職涯方向。

本次活動由北科大主導，並由國家衛生研究院、台師大、日本筑波大學及國家物質材料研究機構（NIMS）共同協辦。參與對象包括來自台灣、日本、美國等地之碩博士生、教授、博士後研究員及業界導師，活動全程以英語進行，展現高度的國際交流視野。

北科大指出，前二日課程聚焦於生醫材料技術與學術研究的商品化歷程，並安排學生進行技術短講競賽，藉此激發出具潛力的創業題目，包括可降解型快速止血劑、檢測毒品超靈敏快速檢測試劑、用於疤痕治療的金屬有機框架（MOF）微針貼片、寵物皮膚傷口修復等，作為後續分組討論與實作的主軸。

而第三日至第五日，則由來自美國的創業專業講師團隊接棒授課，包括柏克萊創業導師GiGi Wang與Alixia公司共同創辦人Helen Chen領銜，講授內容涵蓋創新產品分析、智慧財產權、財務規劃、市場行銷、募資策略與團隊合作等。最後一日，由各創業小組進行成果簡報與競賽發表，展現一週以來的學習成果與創新提案。

北科大「國際生醫創業PBL工作營」，柏克萊創業導師陪伴學員挑燈夜戰。圖／台科大提供
北科大「國際生醫創業PBL工作營」，柏克萊創業導師陪伴學員挑燈夜戰。圖／台科大提供
北科大「國際生醫創業PBL工作營」，參與學生與矽谷創業導師熱烈討論。圖／台科大提供
北科大「國際生醫創業PBL工作營」，參與學生與矽谷創業導師熱烈討論。圖／台科大提供

創業 日本 美國

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