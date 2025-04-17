四技二專甄選入學逾3.6萬名額 今起受理報名資格審查

114學年度四技二專甄選入學共計121校提供逾3.6萬個招生名額，技專招聯會今提醒，今起受理報名資格及身分審查作業，通過報名資格及身分審查的考生，可憑藉統測成績進行第一階段報名，每名考生至多報名6個校系科（組）、學程。

統測下周末登場，今年度四技二專甄選入學「一般組」共計121校2714個系科（組）、學程提供36328個招生名額；「青年儲蓄帳戶組」則有18校78個系科(組)、學程提供93個招生名額。而為提供經濟不利學生就讀國立學校之入學機會，114學年度經教育部核准招收低收或中低收入戶身分考生的招生名額，共計14所國立學校267個系科（組）、學程提供444個招生名額。

另外，配合教育部推動「資安學研人才培育計畫」，符合資安人才外加名額招生校系科（組）、學程，於該校系科（組）、學程名稱之後加註「資安人才」辦理招生。本學年度計有18所招生學校，共47個系科（組）、學程提供136個名額。

技專招聯會表示，今日起至4月30日止，受理報名資格及身分審查作業，應屆畢業生由就讀學校統一集體登錄及繳寄資料；非應屆畢業生（含青年儲蓄帳戶組考生），以個別網路登錄並繳寄資料。通過報名資格及身分審查的考生，可於5月16日起至5月23日進行第一階段報名，每名考生最多報名6個校系科（組）、學程，而通過第一階段統一入學測驗成績篩選後，即可符合該校系科（組）、學程的第二階段指定項目甄試報名資格。

技專招聯會提醒，每一位考生第一階段報名最多可申請6個校系科(組)、學程數，報名資格與身分審查費為新台幣200元，校系科（組）、學程申請費，每1個校系科（組）、學程申請費則為新台幣100元；低收入戶考生報名費全免，中低收入戶考生報名費減免60%。

技專聯合會提醒，四技二專甄選入學參採高中學習歷程資料，作為第二階段甄試的備審資料審查，考生可於第二階段報名時以網路上傳（或勾選）學習歷程備審資料；不具中央資料庫學習歷程檔案的考生，第二階段學習歷程備審資料一律以網路上傳PDF檔案方式繳交。