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四技二專甄選入學3.6萬名額 受理報名資格審查

中央社／ 台北17日電
圖為考試示意圖。圖／AI生成
圖為考試示意圖。圖／AI生成

114學年四技二專甄選入學有121校參與招生，提供逾3.6萬個名額，即日起受理考生報名資格及身分審查，通過審查者才可進行第1階段報名，每人至多可報名6個志願。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，114學年四技二專甄選入學招生管道分為「一般組」和「青年儲蓄帳戶組」；一般組有121校參與招生，提供3萬6328個名額，青年儲蓄帳戶組有18校參與招生，提供93個名額。

為提供經濟不利學生就讀國立學校的機會，經教育部核准，114學年四技二專甄選入學招收低收或中低收入戶考生，有14所國立學校、267個系科（組）或學程參與招生，提供444個名額。

另外，配合教育部推動「資安學研人才培育計畫」，符合資安人才外加名額資格的招生校系科（組）、學程，可加註「資安人才」辦理招生。114學年四技二專甄選入學有18校、47個系科（組）或學程參與招生，提供136個外加名額。

技專聯合會表示，四技二專甄選入學於4月17日至4月30日受理報名資格及身分審查，應屆畢業生由學校統一集體登錄及繳寄資料；非應屆畢業生（含青年儲蓄帳戶組考生），以個別網路登錄並繳寄資料。

通過報名資格及身分審查的考生，可於5月16日起至5月23日進行第1階段報名，每名考生至多報名6個校系科（組）、學程，通過第1階段統一入學測驗成績篩選後，即符合該校系科（組）、學程的「第2階段指定項目甄試」報名資格。

技專聯合會提醒，四技二專甄選入學參採高中學習歷程資料，作為第2階段甄試的備審資料審查，考生可於第2階段報名時以網路上傳（或勾選）學習歷程備審資料；不具中央資料庫學習歷程檔案的考生，第2階段學習歷程備審資料一律以網路上傳PDF檔案方式繳交。

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