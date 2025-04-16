提升早期癌症偵測 這所科大研究中心超專業

讀「電機科」讀不下去如何轉換跑道呢？一名就讀五專電機科的女網友發文，表示自己讀書讀得很累，不僅程式碼寫不出來，電路圖也接不出來，除了國英數，其他都不行，每天去學校都很焦慮，因此產生了「休學」的想法，於是求助其他網友，「要為了興趣放棄電資的『錢』途嗎？」

2025-04-16 14:59