中市高職學校實習主任會議童心大解放 主任們「脫鞋玩陶」
台中市高職學校實習主任會議今天在沙鹿高工舉行，議程後，為讓40位與會主任從緊繃的教學環境中稍作喘息，邀請校友、知名陶藝家陳金旺，帶領大家體驗陶藝創作，主任們當場脫下鞋子親手製作咖啡杯，加上蛇形杯把，寓意「捨我其誰」的教育精神，嚴肅的會議瞬間變成陶藝教室。
「脫鞋玩陶」的環節充滿笑聲與驚喜，大家在陶板上留下各式各樣的鞋印，感受泥土的真實觸感，從嚴肅的會議氛圍轉變為「童心大解放」。
主任們剛開始有些不知所措，在陳金旺的幽默引導下，紛紛捲起袖子、大展身手，有人捏出盤旋而上的蛇形把手，象徵學生步步高升，有人設計蜿蜒纏繞的蛇紋，象徵教育扎根的力量，更有主任「畫風突變」，做出一條看起來比較像蚯蚓的蛇。
沙鹿高工校長魏有騰表示，教育就像陶土，柔軟可塑，只要願意動手，總能捏出屬於自己的精彩，這場特別的會議，帶給主任們不只是陶杯，更是一場深刻的教育體悟。
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