快訊

疑掃墓起火…男全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園擱淺海豚死前曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

中市高職學校實習主任會議童心大解放 主任們「脫鞋玩陶」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市高職學校實習主任會議今天在沙鹿高工舉行，議程後，邀請校友、知名陶藝家陳金旺，帶領大家體驗陶藝創作。記者游振昇／攝影
台中市高職學校實習主任會議今天在沙鹿高工舉行，議程後，邀請校友、知名陶藝家陳金旺，帶領大家體驗陶藝創作。記者游振昇／攝影

台中市高職學校實習主任會議今天在沙鹿高工舉行，議程後，為讓40位與會主任從緊繃的教學環境中稍作喘息，邀請校友、知名陶藝家陳金旺，帶領大家體驗陶藝創作，主任們當場脫下鞋子親手製作咖啡杯，加上形杯把，寓意「捨我其誰」的教育精神，嚴肅的會議瞬間變成陶藝教室。

「脫鞋玩陶」的環節充滿笑聲與驚喜，大家在陶板上留下各式各樣的鞋印，感受泥土的真實觸感，從嚴肅的會議氛圍轉變為「童心大解放」。

主任們剛開始有些不知所措，在陳金旺的幽默引導下，紛紛捲起袖子、大展身手，有人捏出盤旋而上的蛇形把手，象徵學生步步高升，有人設計蜿蜒纏繞的蛇紋，象徵教育扎根的力量，更有主任「畫風突變」，做出一條看起來比較像蚯蚓的蛇。

沙鹿高工校長魏有騰表示，教育就像陶土，柔軟可塑，只要願意動手，總能捏出屬於自己的精彩，這場特別的會議，帶給主任們不只是陶杯，更是一場深刻的教育體悟。

台中市高職學校實習主任會議今天在沙鹿高工舉行，議程後，邀請校友、知名陶藝家陳金旺，帶領大家體驗陶藝創作。記者游振昇／攝影
台中市高職學校實習主任會議今天在沙鹿高工舉行，議程後，邀請校友、知名陶藝家陳金旺，帶領大家體驗陶藝創作。記者游振昇／攝影

主任 陶藝

延伸閱讀

酒駕累犯照片失真 中市警改密錄器截圖

中市推污水接管力拚116年達35萬戶 盧秀燕：看不見的良心工程

搖搖欲墜…中市中區公園路工地鷹架傾斜封路 市府派員了解中

中捷橘線延伸線公告採購！ 中市捷運七條路線同步並進

相關新聞

統測下周末登場 流感、新冠篩檢陽性考生須戴口罩

114學年度四技二專及二技統一入學測驗4月26日、27日登場，總報名人數為7萬2601人，歷年最低。技專校院入學測驗中心...

提升早期癌症偵測 這所科大研究中心超專業

正修科技大學環境毒物與新興汙染物研究中心對新興汙染物檢測能力，全台首屈一指，從環境、水質、食品到藥物，檢測範疇廣泛，研究...

中市高職學校實習主任會議童心大解放 主任們「脫鞋玩陶」

台中市高職學校實習主任會議今天在沙鹿高工舉行，議程後，為讓40位與會主任從緊繃的教學環境中稍作喘息，邀請校友、知名陶藝家...

她讀「電機科」每天焦慮到想休學 網指明路：數學差沒關係

讀「電機科」讀不下去如何轉換跑道呢？一名就讀五專電機科的女網友發文，表示自己讀書讀得很累，不僅程式碼寫不出來，電路圖也接不出來，除了國英數，其他都不行，每天去學校都很焦慮，因此產生了「休學」的想法，於是求助其他網友，「要為了興趣放棄電資的『錢』途嗎？」

活化舊營區變身社區共創基地 樹德科大獲2025遠見USR大學社會責任獎

樹德科技大學今年首度參加2025遠見USR大學社會責任獎評選，奪下「在地共融組」績優獎。校長王昭雄表示，這是學校推動大學...

從迷惘到「蛻變」 弘光科大大四生陳昱蓁奪得國際廚藝賽銀牌

弘光科技大學食品科技系技優專班四年級學生陳昱蓁奪下「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」糕點展示藝術雕塑─翻糖項目銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。