快訊

民進黨爆發共諜案…賴清德嚴厲譴責 3作法要求綠公職

傳盧秀燕點頭參選黨主席 國民黨：非常歡迎

陸貨進美到底要繳多少稅？紐時解析245%「非全面關稅」 具體商品試算

聽新聞
0:00 / 0:00

統測下周末登場 流感、新冠篩檢陽性考生須戴口罩

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
統測下周末登場，流感篩檢陽性考生須戴口罩。圖／本報系資料照
統測下周末登場，流感篩檢陽性考生須戴口罩。圖／本報系資料照

114學年度四技二專及二技統一入學測驗4月26日、27日登場，總報名人數為7萬2601人，歷年最低。技專校院入學測驗中心今提醒，流感篩檢陽性考生外出須全程戴口罩，有發燒、呼吸道感染等症狀者也建議佩戴口罩。

今年四技二專統測報名人數為6萬6311人，考試日期為4月26日至27日；二技統測報名人數為6290人，僅於4月27日舉行，合計考生只有7萬2601人，歷年新低。

因應考試期間可能出現的傳染病風險，測驗中心今於官網發布致考生與家長的公開信，呼籲考生考前儘量避免出入人潮擁擠或空氣不流通的場所，維持身心健康應試狀態。考試當天，若考生有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，建議配戴口罩；若為經篩檢確認陽性（如流感、COVID-19）者，則須於外出與考試全程配戴口罩，但無須事前通報，並將依原安排試場應試。

試場開放方面，四技二專考試於4月26日上午8時與4月27日上午7時開放進入考區；二技考試則於4月27日上午7時開放。各分區試場將於考前與考後完成全面清潔與消毒，並提供消毒用品供考生使用。另考試開放陪考，所有人員可自主戴口罩，惟查驗身份時，戴口罩考生須暫時取下以供確認。

配合教育部政策，114學年統測試場全面啟用冷氣。若考試期間冷氣設備故障，現場將開啟門窗或啟用風扇以維持通風，考試照常進行，考生不得因此要求更換試場、延長考試時間或加分。由於機器運轉聲可能影響部分考生，考生可自行攜帶耳塞與保暖衣物，惟耳塞需經監試人員檢查同意後方可使用。

冷氣 口罩 統測

延伸閱讀

統測7.2萬人報名創新低 篩檢陽性考生須戴口罩

李敏鎬來啦！口罩包緊緊 親切揮手打招呼

消基會憂流感仍在 籲延長疫情監控至清明連假後

流感疫情脫離流行期 公費抗病毒藥擴大至3月底

相關新聞

統測下周末登場 流感、新冠篩檢陽性考生須戴口罩

114學年度四技二專及二技統一入學測驗4月26日、27日登場，總報名人數為7萬2601人，歷年最低。技專校院入學測驗中心...

中市高職學校實習主任會議童心大解放 主任們「脫鞋玩陶」

台中市高職學校實習主任會議今天在沙鹿高工舉行，議程後，為讓40位與會主任從緊繃的教學環境中稍作喘息，邀請校友、知名陶藝家...

她讀「電機科」每天焦慮到想休學 網指明路：數學差沒關係

讀「電機科」讀不下去如何轉換跑道呢？一名就讀五專電機科的女網友發文，表示自己讀書讀得很累，不僅程式碼寫不出來，電路圖也接不出來，除了國英數，其他都不行，每天去學校都很焦慮，因此產生了「休學」的想法，於是求助其他網友，「要為了興趣放棄電資的『錢』途嗎？」

活化舊營區變身社區共創基地 樹德科大獲2025遠見USR大學社會責任獎

樹德科技大學今年首度參加2025遠見USR大學社會責任獎評選，奪下「在地共融組」績優獎。校長王昭雄表示，這是學校推動大學...

從迷惘到「蛻變」 弘光科大大四生陳昱蓁奪得國際廚藝賽銀牌

弘光科技大學食品科技系技優專班四年級學生陳昱蓁奪下「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」糕點展示藝術雕塑─翻糖項目銀...

華醫科大黃義良發明家獲選SUPER教師 用創新提升學生學習力與競爭力

中華醫事科技大學副教授黃義良是位發明家，指導學生創作、發明，獲獎無數。他以創新的教學模式，激發學生的學習興趣，進而開展學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。