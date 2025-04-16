統測下周末登場 流感、新冠篩檢陽性考生須戴口罩

114學年度四技二專及二技統一入學測驗4月26日、27日登場，總報名人數為7萬2601人，歷年最低。技專校院入學測驗中心今提醒，流感篩檢陽性考生外出須全程戴口罩，有發燒、呼吸道感染等症狀者也建議佩戴口罩。

今年四技二專統測報名人數為6萬6311人，考試日期為4月26日至27日；二技統測報名人數為6290人，僅於4月27日舉行，合計考生只有7萬2601人，歷年新低。

因應考試期間可能出現的傳染病風險，測驗中心今於官網發布致考生與家長的公開信，呼籲考生考前儘量避免出入人潮擁擠或空氣不流通的場所，維持身心健康應試狀態。考試當天，若考生有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，建議配戴口罩；若為經篩檢確認陽性（如流感、COVID-19）者，則須於外出與考試全程配戴口罩，但無須事前通報，並將依原安排試場應試。

試場開放方面，四技二專考試於4月26日上午8時與4月27日上午7時開放進入考區；二技考試則於4月27日上午7時開放。各分區試場將於考前與考後完成全面清潔與消毒，並提供消毒用品供考生使用。另考試開放陪考，所有人員可自主戴口罩，惟查驗身份時，戴口罩考生須暫時取下以供確認。

配合教育部政策，114學年統測試場全面啟用冷氣。若考試期間冷氣設備故障，現場將開啟門窗或啟用風扇以維持通風，考試照常進行，考生不得因此要求更換試場、延長考試時間或加分。由於機器運轉聲可能影響部分考生，考生可自行攜帶耳塞與保暖衣物，惟耳塞需經監試人員檢查同意後方可使用。