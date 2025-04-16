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活化舊營區變身社區共創基地 樹德科大獲2025遠見USR大學社會責任獎

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
樹德科技大學今年首度參加2025遠見USR大學社會責任獎評選，奪下「在地共融組」績優獎。記者郭韋綺／翻攝
樹德科技大學今年首度參加2025遠見USR大學社會責任獎評選，奪下「在地共融組」績優獎。記者郭韋綺／翻攝

樹德科技大學今年首度參加2025遠見USR大學社會責任獎評選，奪下「在地共融組」績優獎。校長王昭雄表示，這是學校推動大學社會責任重大突破，更是學校長期投入社區陪伴、地方創生、社會創新和教育實踐的重要成就。

這次獲獎是橫山USR 333-1綠色永續整體實踐計畫，連續8年獲教育部大學社會責任實踐計畫補助，整合政府、大學、社區產企業三元創新動力結構，以「文化永續」議題、綠色永續主題與內容，實踐跨域設計和知識經濟多元目標。

負責推動的特聘教授盧圓華指出，樹德科大將閒置11年高雄燕巢軍事舊營區改造為「横山共創基地」，推動空間活化，過程中攜手高雄市政府多局處，特別是都市發展局形成堅實合作夥伴，展開產官學共進行動以實踐大學社會責任。

盧圓華表示，遠見雜誌USR大學社會責任獎報名件數達215件，此首次參與即獲得「在地共融組」績優獎，在眾多學校中脫穎而出獲得評審青睞，令師生為之振奮。

王昭雄說，橫山USR計畫首次參賽便獲得此殊榮意義重大，不僅是對學校在社會責任領域努力的認可，更彰顯堅持大學社會責任理念、服務社會的決心，他說學校長期投入USR展現社會責任實踐，落實對社會的承擔，盼讓學生在地實踐與學習過程中，成為具有全球視野和社會責任的一分子。

研發長宋鴻麒表示，感謝橫山USR團隊在營區的努力與付出，這次獲獎展現本校通過產學合作、地方發展與社會實踐，將學術資源與社會需求深度結合，達到與地方共融共生與共好。

樹德科技大學今年首度參加2025遠見USR大學社會責任獎評選，奪下「在地共融組」績優獎。記者郭韋綺／翻攝
樹德科技大學今年首度參加2025遠見USR大學社會責任獎評選，奪下「在地共融組」績優獎。記者郭韋綺／翻攝
樹德科技大學將燕巢閒置舊營區空間活化，打造橫山共創基地，獲得2025遠見USR大學社會責任獎「在地共融組」績優獎。記者郭韋綺／翻攝
樹德科技大學將燕巢閒置舊營區空間活化，打造橫山共創基地，獲得2025遠見USR大學社會責任獎「在地共融組」績優獎。記者郭韋綺／翻攝

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