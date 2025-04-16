快訊

民進黨爆發共諜案…賴清德嚴厲譴責 3作法要求綠公職

傳盧秀燕點頭參選黨主席 國民黨：非常歡迎

陸貨進美到底要繳多少稅？紐時解析245%「非全面關稅」 具體商品試算

她讀「電機科」每天焦慮到想休學 網指明路：數學差沒關係

聯合新聞網／ 綜合報導
一名就讀五專電機系的女網友讀書讀得很累，產生了「休學」的想法。示意圖／ingimage
一名就讀五專電機系的女網友讀書讀得很累，產生了「休學」的想法。示意圖／ingimage

讀「電機科」讀不下去如何轉換跑道呢？一名就讀五專電機科的女網友發文，表示自己讀書讀得很累，不僅程式碼寫不出來，電路圖也接不出來，除了國英數，其他都不行，每天去學校都很焦慮，因此產生了「休學」的想法，於是求助其他網友，「要為了興趣放棄電資的『錢』途嗎？」

原PO在Dcard發文，透露自己目前就讀五專電機科，但讀得非常辛苦，程式碼寫不出來、電路圖接不出來，電學、電路學也有聽沒有懂，更沒有任何興趣，學校裡的課程除了國英數以外，其他都不行。

原PO說以前高職排名前三，轉到五專電機科後成績墊底，非常不甘心變成這樣，每天都過得很焦慮，一天過一天也無能為力，最後產生了「休學」的想法，思考是否要為了興趣放棄電資「錢」途的機會。

此文一出，有過來人提出其他出路，也建議可去「固態組」，固態組主要研究結合固態物理、半導體材料與製程，及各種元件的研發，「數學差、程式邏輯差都沒關係，電資最後希望『固態組』歡迎妳」、「或是進去蹲補習班重考班轉醫牙藥了，理工科用腦的方式跟醫牙藥不太一樣，搞不好記憶為主的科系比較適合妳」。

還有網友建議以「興趣」做選擇較為重要，「有興趣比較重要，要糊口不是只有電資業工作」、「也是蠻多人讀完大學沒有走原本的科系，能找到有興趣的工作也是不錯」、「在人生中找到自己想要的事物，比起盲目的繼續讀自己不喜歡的科目，只為了大家所謂的社會期待還來得重要」。

其他人則提供讀書方式，「別放棄，上課時盡量坐前面，多認識旁邊認真的同學，一起讀書討論會進步很多的」、「花點時間在基本功上，慢慢就會跟上課程吧，先調整好心態再好好上課，不懂就多請教同學或是老師」、「靠補習班，或自行找書自修，才能搞懂專業科目到底在講什麼」。

五專 科系

延伸閱讀

景氣差哪科系吃香？他從電機轉念醫「不怕裁員」 挺科技業派點出優勢

他研究所忙到沒空吃飯…卻被說不努力 網哭：畢業後常常被索取論文

業界受歡迎？他學測爆了考慮讀「台科大」 網曝優勢：不分系很頂

美術系只喊「做自己、突破」 大學生憂未來：沒人教怎活下來

相關新聞

統測下周末登場 流感、新冠篩檢陽性考生須戴口罩

114學年度四技二專及二技統一入學測驗4月26日、27日登場，總報名人數為7萬2601人，歷年最低。技專校院入學測驗中心...

中市高職學校實習主任會議童心大解放 主任們「脫鞋玩陶」

台中市高職學校實習主任會議今天在沙鹿高工舉行，議程後，為讓40位與會主任從緊繃的教學環境中稍作喘息，邀請校友、知名陶藝家...

她讀「電機科」每天焦慮到想休學 網指明路：數學差沒關係

讀「電機科」讀不下去如何轉換跑道呢？一名就讀五專電機科的女網友發文，表示自己讀書讀得很累，不僅程式碼寫不出來，電路圖也接不出來，除了國英數，其他都不行，每天去學校都很焦慮，因此產生了「休學」的想法，於是求助其他網友，「要為了興趣放棄電資的『錢』途嗎？」

活化舊營區變身社區共創基地 樹德科大獲2025遠見USR大學社會責任獎

樹德科技大學今年首度參加2025遠見USR大學社會責任獎評選，奪下「在地共融組」績優獎。校長王昭雄表示，這是學校推動大學...

從迷惘到「蛻變」 弘光科大大四生陳昱蓁奪得國際廚藝賽銀牌

弘光科技大學食品科技系技優專班四年級學生陳昱蓁奪下「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」糕點展示藝術雕塑─翻糖項目銀...

華醫科大黃義良發明家獲選SUPER教師 用創新提升學生學習力與競爭力

中華醫事科技大學副教授黃義良是位發明家，指導學生創作、發明，獲獎無數。他以創新的教學模式，激發學生的學習興趣，進而開展學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。