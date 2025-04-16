她讀「電機科」每天焦慮到想休學 網指明路：數學差沒關係

讀「電機科」讀不下去如何轉換跑道呢？一名就讀五專電機科的女網友發文，表示自己讀書讀得很累，不僅程式碼寫不出來，電路圖也接不出來，除了國英數，其他都不行，每天去學校都很焦慮，因此產生了「休學」的想法，於是求助其他網友，「要為了興趣放棄電資的『錢』途嗎？」

原PO在Dcard發文，透露自己目前就讀五專電機科，但讀得非常辛苦，程式碼寫不出來、電路圖接不出來，電學、電路學也有聽沒有懂，更沒有任何興趣，學校裡的課程除了國英數以外，其他都不行。

原PO說以前高職排名前三，轉到五專電機科後成績墊底，非常不甘心變成這樣，每天都過得很焦慮，一天過一天也無能為力，最後產生了「休學」的想法，思考是否要為了興趣放棄電資「錢」途的機會。

此文一出，有過來人提出其他出路，也建議可去「固態組」，固態組主要研究結合固態物理、半導體材料與製程，及各種元件的研發，「數學差、程式邏輯差都沒關係，電資最後希望『固態組』歡迎妳」、「或是進去蹲補習班重考班轉醫牙藥了，理工科用腦的方式跟醫牙藥不太一樣，搞不好記憶為主的科系比較適合妳」。

還有網友建議以「興趣」做選擇較為重要，「有興趣比較重要，要糊口不是只有電資業工作」、「也是蠻多人讀完大學沒有走原本的科系，能找到有興趣的工作也是不錯」、「在人生中找到自己想要的事物，比起盲目的繼續讀自己不喜歡的科目，只為了大家所謂的社會期待還來得重要」。

其他人則提供讀書方式，「別放棄，上課時盡量坐前面，多認識旁邊認真的同學，一起讀書討論會進步很多的」、「花點時間在基本功上，慢慢就會跟上課程吧，先調整好心態再好好上課，不懂就多請教同學或是老師」、「靠補習班，或自行找書自修，才能搞懂專業科目到底在講什麼」。