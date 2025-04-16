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統測7.2萬人報名創新低 篩檢陽性考生須戴口罩

中央社／ 台北16日電
114學年統測報考人數總計約7.2萬人，比去年減少逾3000人、創歷史新低。圖為高職示意圖。記者曾原信／攝影
114學年統測報考人數總計約7.2萬人，比去年減少逾3000人、創歷史新低。圖為高職示意圖。記者曾原信／攝影

114學年統一入學測驗將於4月底舉行，7萬2601人報名創歷年新低。技專校院入學測驗中心今天表示，篩檢陽性考生外出須全程戴口罩，有發燒、呼吸道感染等症狀者也建議佩戴口罩。

114學年四技二專統一入學測驗將於4月26日、27日舉行，有6萬6311人報名；114學年二技統一入學測驗將於4月27日舉行，有6290人報名；114學年統測合計7萬2601人報名，是歷年新低。

技專校院入學測驗中心今天於官網發布給考生和家長的公開信，提醒考生於考前儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，保持最佳身心狀況，並配合統測考試各項規定。

測驗中心指出， 四技二專統測將於4月26日上午8時起、4月27日上午7時起開放考生進入分區，二技統測將於4月27日上午7時起開放考生進入分區；分區學校於考前及試畢將全面清潔消毒，並提供手部清潔等物資。

測驗中心提到，統測開放陪考，所有人員可自主戴口罩，查核考生身分時，戴口罩者請暫時脫下或拉下口罩至可辨識身分；篩檢陽性（如流感、COVID-19等具傳染性疾病）考生外出時須全程戴口罩，無須試前填報，仍於原試場應試；如有發燒、呼吸道感染等症狀，建議佩戴口罩。

配合教育部政策，114學年統測試場全面開放冷氣，若考試中臨時發生冷氣無法使用，將開啟門窗或風扇並繼續考試，考生不得要求更換試場、加分或延長考試時間等；由於機器可能有運轉聲，且每個人對溫度感受有所不同，考生可自行評估是否須戴耳塞或攜帶保暖衣物，但耳塞須先經監試人員同意及檢查後使用。

口罩 學測 統測

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