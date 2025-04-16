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從迷惘到「蛻變」 弘光科大大四生陳昱蓁奪得國際廚藝賽銀牌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大食科系學生陳昱蓁，勇奪「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」銀牌。圖／弘光科大提供
弘光科大食科系學生陳昱蓁，勇奪「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」銀牌。圖／弘光科大提供

弘光科技大學食品科技系技優專班四年級學生陳昱蓁奪下「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」糕點展示藝術雕塑─翻糖項目銀牌，她說得獎作品「蛻變」展現自己毅然從普通高中轉學到高職，就讀大學努力學習烘焙技藝的成長歷程，像蝴蝶蛻變一般，很開心在畢業前夕交出亮麗成績單。

指導老師程國恩表示，陳昱蓁大一開始積極投入專班課程與實務訓練，透過一場場比賽，從全國賽到世界賽，精進專業能力，二年前開始為這場國際賽事預作準備。

「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」為 WACS（世界廚師聯合會）認證的亞洲A級廚藝賽事，匯聚來自全球的專業選手與業界菁英，競爭激烈，能脫穎而出，是陳昱蓁努力不懈與滿腔熱情的完美見證！

陳昱蓁說，自己念普通高中二年級時，找不到專長、看不到未來出路很迷惘，因對烘焙有興趣，和父母討論後，獲得支持，高二下學期轉學到義峰高中念餐飲管理技術科，確認學習方向後，大學學得更認真。

「蛻變」作品色彩豐富，捏塑精緻，寂靜的森林深處，灰黑石像靜立於湖畔，有翅膀的美麗女孩，沿著石像裂縫破繭而出，輕盈的身影從禁錮中飛出，森林中蝴蝶、動物一起見證這繽紛多彩的蛻變時刻。

陳昱蓁表示，作品代表她從高中一路到大學，慢慢摸索學習成長的過程，歷程就像蝴蝶蛻變一樣，現在篤定知道自己已經不再是過去的自己，不再依賴別人指引，而是學會相信自己，未來能自由飛翔，擁抱屬於自己的天空。她說作品最難做的是小動物的神情及身體比例，花很多時間去找圖片參考及修改。，

國中、高中求學階段難免會對於未來感到徬徨，變換學習場域，更需要勇氣；陳昱蓁以親身經歷建議學生，當感到迷惘時，要思考自己要什麼、喜歡什麼，不要一直在原地猶豫，大膽嘗試，才能有蛻變的機會。

陳昱蓁勇奪「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」銀牌作品「蛻變」。圖／弘光科大提供
陳昱蓁勇奪「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」銀牌作品「蛻變」。圖／弘光科大提供
食科系學生陳昱蓁（右）奪「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」銀牌，指導老師程國恩（左）肯定她努力成果。記者游振昇／攝影
食科系學生陳昱蓁（右）奪「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」銀牌，指導老師程國恩（左）肯定她努力成果。記者游振昇／攝影
陳昱蓁在「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」中組裝作品「蛻變」。圖／弘光科大提供
陳昱蓁在「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」中組裝作品「蛻變」。圖／弘光科大提供

動物 新加坡 蝴蝶

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