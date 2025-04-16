華醫科大黃義良發明家獲選SUPER教師 用創新提升學生學習力與競爭力

中華醫事科技大學副教授黃義良是位發明家，指導學生創作、發明，獲獎無數。他以創新的教學模式，激發學生的學習興趣，進而開展學生自信，重視開發創意與實作能力，培養學生的整合與實踐能力，今年獲台南教師會選為年度SUPER教師，也足為教師典範。

黃義良說，回過頭來反思自己的教學，一路走來，社會環境、學生發展及教學科技等的改變日益快速，自己的教學方法、班級經營及教學引導策略也隨之調整，但教育理念的中心價值是個人多年不變的堅持。

他表示，自己的教育理念主要是因材施教，以創新的教學模式，激發學生的學習興趣，其次是開展學生自信，重視開發創意與實作能力，培養學生的整合與實踐能力，實踐知行合一。黃老師引王陽明的「知之真切篤實處，即是行。行之明覺精察處，即是知。知行工夫本不可離。」強調自己以此理念追求教學與輔導等方面的進展，更以此督促自己能夠年年有點滴的進步。

黃義良也分享，經過多年的教學累積與修正，具體的教學模式為「引導學生發現困難－引導搜尋資料－提出解難方案－導入專利諮商－尋求最佳方案－材料估價和實做－專業技師協同指導－完成與精進實做－創意分享與評核－微學分課程精進作品-與培育競賽技能-鼓勵參賽參展」。每學期結束省思教學過程與優缺後調整，再度應用於下一學期的教學實踐當中，成為一循環歷程。此一教學模式，獲得大學教師優良創新課程及教學競賽優等認證，可提供大專校院實做類課程有效實施方式參考，希望提升學生學習滿意度以及產出成效。

「教育活動是專業的歷程，而用心付出則是最好的專業。」這是黃義良服膺的教育信條。黃老師曾擔任曾擔任中小學教師、主任13年，在大學幼保系但任專任助理教授與副教授21年，在教育與幼保的專才，獲聘許多相關計畫的學者、訪視委員、審查委員與顧問。