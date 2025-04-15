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崑山科大七連霸私校發明專利 打造技轉與創新應用招牌

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑山科大七連霸私校發明專利。圖／校方提供
崑山科大七連霸私校發明專利。圖／校方提供

崑山科大今天公布107年到去年「發明專利申請數」連續7年「穩坐全國私校第一寶座」，110年起到去年更蟬聯「全國私校發明專利申請數、獲證數雙料冠軍」。

校方表示，智財局公布最新資料，崑山科大以46件發明專利全國百大總排名第56，全國私立技職體系表現最亮眼。學校近年積極推動技術移轉與產學合作，媒合各院系教師將研發成果授權企業，帶動技術落地與商品化，創造技術應用與實質收益雙贏局面。近3年技轉金6308萬元，年均超過2100萬元，遠超過教育部特色領域研究中心3年2000萬元申請門檻，也優於「全球鏈結特色領域研究中心」相關標準，展現崑大強大研發與創新能量。

校方表示，機械工程系劉鑑德教師團隊以「氣動肌腱之磨潤性質的研究」，突破傳統材料限制，成功運用磨潤科技與3D列印技術，提升氣腱耐用性，並獲2項發明專利，應用專題作品獲「萬潤競賽」及「能源暨工程創意競賽」雙料最佳創意獎。

公共關係暨廣告系郭靖邦老師、時尚展演事業系呂之蕙老師與資訊工程系張慶寶老師研發酪梨染布「斗笠」作品，結合大內區在地酪梨資源與AI辨識技術，獲得設計專利，去年創新技術博覽會銅牌，已成功技轉集青企業社外銷美國，展現地方創生與跨域創新成果。

視覺傳達設計系鄭中義教師團隊則以年曆設計作品「台味俱全」獲德國紅點傳達設計獎，衍生「年曆組」參加台灣創新技術博覽會奪金獎。作品以台菜文化為主軸，透過插畫形式呈現12道辦桌菜故事，融合設計與文化記憶，創意與質感兼具，是學術研究與文化設計融合的成功範例。

校長李天祥表示，崑山科大以「厚植研發能量，深耕產業實務」為核心，長期致力建構良好研發與創新生態系，不僅提供教師與學生完善的專利申請輔導及激勵措施，更透過跨領域合作與產業導向的研究策略，推動學術成果轉化為具體應用，成功打造具競爭力的創新研發平台，提升技術含金量與市場價值。未來也將持續拓展技術影響力，成為國內私立大學技術應用與產業貢獻的領航者。

崑山科大七連霸私校發明專利。圖／校方提供
崑山科大七連霸私校發明專利。圖／校方提供
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專利 崑山科大 私立大學 紅點傳達設計獎

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