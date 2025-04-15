崑山科大七連霸私校發明專利 打造技轉與創新應用招牌

崑山科大今天公布107年到去年「發明專利申請數」連續7年「穩坐全國私校第一寶座」，110年起到去年更蟬聯「全國私校發明專利申請數、獲證數雙料冠軍」。

校方表示，智財局公布最新資料，崑山科大以46件發明專利全國百大總排名第56，全國私立技職體系表現最亮眼。學校近年積極推動技術移轉與產學合作，媒合各院系教師將研發成果授權企業，帶動技術落地與商品化，創造技術應用與實質收益雙贏局面。近3年技轉金6308萬元，年均超過2100萬元，遠超過教育部特色領域研究中心3年2000萬元申請門檻，也優於「全球鏈結特色領域研究中心」相關標準，展現崑大強大研發與創新能量。

校方表示，機械工程系劉鑑德教師團隊以「氣動肌腱之磨潤性質的研究」，突破傳統材料限制，成功運用磨潤科技與3D列印技術，提升氣腱耐用性，並獲2項發明專利，應用專題作品獲「萬潤競賽」及「能源暨工程創意競賽」雙料最佳創意獎。

公共關係暨廣告系郭靖邦老師、時尚展演事業系呂之蕙老師與資訊工程系張慶寶老師研發酪梨染布「斗笠」作品，結合大內區在地酪梨資源與AI辨識技術，獲得設計專利，去年創新技術博覽會銅牌，已成功技轉集青企業社外銷美國，展現地方創生與跨域創新成果。

視覺傳達設計系鄭中義教師團隊則以年曆設計作品「台味俱全」獲德國紅點傳達設計獎，衍生「年曆組」參加台灣創新技術博覽會奪金獎。作品以台菜文化為主軸，透過插畫形式呈現12道辦桌菜故事，融合設計與文化記憶，創意與質感兼具，是學術研究與文化設計融合的成功範例。