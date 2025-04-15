布局未來產業 台師大增設車能所、技職師資公費專班

四技二專統一入學測驗本月底舉行，約6萬6311人應試，其中報考機械群、電機電子群考生約2萬201人。國立台灣師範大學今表示，科技與工程學院新增車輛與能源工程研究所，工業教育學系日前已轉型為國內首個「技職師資公費專班」，預計轉型後首屆招收15人，開放統測機械群、電機電子群學生報考。

科技與工程學院鄭慶民院長指出，全國工業類科教師短缺，台師大自114學年度起由工教系轉型試辦「工業類技職師資公費生專班」，科技與工程學院相關系所及師資支援課程，擔負培育全國工業類科師資。

台師大表示，技職師資公費專班將招收15名學生，開放參加當年度統測機械群、電機電子群的高中職畢業生報考，若考生曾在國際或全國技能競賽中獲前三名或優勝，或榮獲全國工業類科技藝競賽金手獎者，則可免附統測成績。

工業教育學系主任李懿芳表示，專班招生科別包含製圖科1名、電腦機械製圖科1名、電機科3名、電子科3名、機械科3名、板金科1名、資訊科1名、電機空調科2名，免學雜費，每月可領生活津貼。第一階段篩選統測成績，5月5日至12日受理報名，第二階段於6月14日複試，6月26日放榜。

公費生取得教師證書後，119學年分發至學校，需連續服務至少6年，職缺多為都會區國立學校，包括木柵高工、曾文農工、苗栗農工、沙鹿高工等14校。

台師大也指出，因應全球車輛與新能源政策趨勢，台師大科工學院於107年成立車輛與能源工程學士學位學程，下學年度成立車能研究所，第一屆招收5名碩士班學生。

車能所所長劉華棟表示，研究所核心課程涵蓋「新能源車輛、能源與節能建築、冷凍空調、電力電子」，並整合人工智慧演算法、機械學習與大數據資料分析技術，將透過學程整合車輛電動化、能源管理、智慧運輸等領域，提供務實的專業訓練。

另外，也因應全球藝術市場發展，台師大藝術學院自114學年度開設「藝術產業高階經理碩士在職專班」，藝術學院院長莊連東表示，國內藝術市場深具潛力，但藝術市場分析、相關法規、產品經紀等仍欠缺系統性的課程，專班以全球藝術見學、文物保存修復、藝術法規及論文寫作等4門核心課程，開設「藝術鑑賞與典藏素養」與「藝術經營與行銷策略」兩大領域，欲培育藝術產業高階經理人及跨界綜整力。