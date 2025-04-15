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台師大工教系轉型技職師資公費班 首屆招15名

中央社／ 台北15日電

台師大工業教育系於114學年轉型國內首個技職師資公費專班，招收15個名額，採單獨招生，開放統測機械群、電機電子群學生報考，5月5日至12日受理報名。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，台師大教務處申請114學年院系所班組學位學程增設調整案及招生名額，已獲教育部核定，預定招收大學部1708人、碩士班1464人、博士班208人、碩士在職專班797人，總計招生4177人。

成立於1953年的台師大工業教育系，是台灣第1個技職教育師資培育的學系，被譽為技高、科大校長的搖籃。

台師大科技與工程學院院長鄭慶民表示，因應全國工業類科教師短缺危機，在教育部積極協調下，台師大自114學年起受委託辦理「培育技術型高級中等學校專業群科教師公費專班試辦計畫」，由工教系轉型試辦「工業類技職師資公費生專班」，肩負培育全國工業類科師資的重責。

台師大工業教育系主任李懿芳說明，此次專班預計招收15名，免學雜費且每月可領生活津貼。第1階段篩選統測成績，5月5日至12日受理報名；第2階段於6月14日複試，考術科實作和面試，6月26日放榜。公費生畢業並取得教師證後，119學年分發至學校，需連續服務至少6年。

因應全球車輛與新能源政策趨勢，台師大科技與工程學院於107年成立車輛與能源工程學士學位學程；呼應國家5+2產業創新政策，培育車輛與能源領域的高階研發人才，今年8月起再新增設立「車輛與能源工程研究所」，首屆招5名碩士班學生。

台師大車輛與能源工程研究所所長劉華棟提到，核心課程涵蓋新能源車輛、冷凍空調等，並整合AI演算法、機械學習、大數據等技術，隨著全球新能源車輛發展加速，各國陸續訂定燃油車汰換時程，台師大將整合車輛電動化、能源管理、智慧運輸等領域，提供務實致用的專業訓練。

另外，台師大藝術學院也自114學年增設「藝術產業高階經理碩士在職專班」，並規劃師大美術館、文保中心、版畫中心等為教學場域，鎖定「藝術鑑賞與典藏素養」與「藝術經營與行銷策略」領域，規劃1年3個學期，採隔週週六日上課，預計2年可完成學業，首屆招30名學生。

台師大 教師

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