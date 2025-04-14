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四技二專技優甄審4323名額 受理繳費身分審查

中央社／ 台北14日電

114學年度四技二專技優甄審入學有67校參與招生，提供4323個名額，低收入戶或中低收入戶考生應於今天上午10時起上網登錄身分資料，經審查通過才有報名費及甄審費減免。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，114學年度四技二專技優甄審入學招生不採計統一入學測驗成績，凡高中畢（結）業生或具同等學力學生，且符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝、技術士職種（類）及專技普考類科對照表」者均可報考。

114學年度四技二專技優甄審入學招生採先繳報名費後辦理資格審查方式進行，欲以低收入戶或中低收入戶繳費身分報名的考生，應於4月14日上午10時起至4月16日下午5時期間，上網登錄身分資料（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill/），並於4月16日前（郵戳為憑）繳寄相關證件影本給聯合會，經審查通過後，才享有報名費及指定項目甄審費減免。

技專校院招生委員會聯合會提醒，考生若不具「低收入戶或中低收入戶」身分，不須辦理此階段繳費身分審查，繳費身分審查結果將於4月23日上午10時起提供查詢；通過低收入戶或中低收入戶身分審查的考生，應依簡章日程及相關規定完成後續繳費、資格審查及報名。

低收入戶 學測

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