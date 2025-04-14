快訊

列車過站未停板橋站 高鐵：人為疏失、啟動內部調查

郁方公公郵輪之旅心臟不適猝逝 土耳其當地不能火化將以棺木運回

辦公室主任陳冠安遭檢調搜索 羅智強痛批：綠色恐怖來了！

台科大育成團隊研發互動繪本 提升兒童專注力

中央社／ 台北14日電

學齡前兒童過早接觸3C產品，可能導致專注力不足等問題，台科大育成中心輔導的新創團隊，結合色光原理與科學素養，開發互動繪本桌遊，透過遊戲化設計，提升兒童視覺與專注力。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大育成中心輔導的新創團隊「鳴天設計有限公司」，攜手職能治療師與眼科醫師，結合STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）教育理念，共同開發出「Vitopa兒童視覺專注力發展組」，將4種視覺專注力遊戲和科學素養，融入繪本故事。

Vitopa針對3至8歲兒童設計「尋寶任務」、「光柵解謎」、「色光迷宮」、「色光連連看」等遊戲，共有28個主題任務和桌遊卡牌，透過色彩探索鏡、放大鏡與卡牌的結合，進行色彩辨識、圖像推理、視覺記憶與注意力集中等多方面練習，幫助兒童在遊戲中強化專注與認知能力。

第1代、第2代「Vitopa」以視覺訓練為主，第3代則融入職能治療的專注力訓練。鳴天設計創辦人賴謙忱表示，職能治療師發現這套產品也很適合作為早療遊戲道具，因此團隊整合繪本故事、色光原理與桌遊設計，讓孩子在遊戲中學習，降低傳統治療所帶來的排斥感。

團隊曾進行問卷調查，超過8成家長擔心孩子有專注力不足問題，且現今3C育兒越來越普遍，短影音、遊戲等聲光刺激，可能讓孩童無法集中注意力，因此在產品中加入海洋動物探索卡和中英文單字卡，讓兄弟姐妹、朋友甚至家長都可以加入，提升遊戲競爭性及趣味性。

台科大提到，鳴天設計已積極與各大職能治療所、早療中心洽談合作，期盼透過客製化設計，將「Vitopa」導入更專業的教育或醫療輔助應用，產品目前在嘖嘖募資平台推出販售至4月30日，已募資超過新台幣60萬元。

台科大 團隊

延伸閱讀

統一超讓醫院候診區變書屋

川普政策髮夾彎 台股有望暫止跌回穩

雄美好的親子共讀時光

林岱樺涉貪擴大！服務處主任1收押1交保 地方團隊受重挫

相關新聞

因應產業變局 嶺東中學特色招生啟動！吸200名國三生報名

隨著全球供應鏈重組，以及進口關稅變化衝擊各大產業，技職教育的培育更顯重要。嶺東中學今舉辦「特色招生術科測驗」，包括汽車、...

虎科大學輔中心 優化校園諮商

網路衝擊，大學生平均4人有1人接受諮商，修法後教育部在4所大學設立學輔中心，雲林虎尾科大是雲嘉南唯一設立學校，學輔中心昨...

高英工商 決議8月全面停招

創校五十六年的高雄私立高英工商，昨傳出將於一一四學年度，也就是今年八月全面停招。對此，校長林泰證實，這是董事會決議，學校...

餐旅缺工 弘光科大與17家國際飯店餐廳簽MOU

台灣旅宿餐飲業求職求才比例差距持續擴大，弘光科技大學餐旅管理系與17間飯店餐旅業者合作，共同簽署「產攜學院合作備忘錄」，...

大學生每4人就有1人諮商 虎科大諮輔中心改造諮商更優化

網路環境衝擊，大學生平均4人就有1人曾接受諮商，心理輔導愈發重要，修法後教育部首波選定4所大學優化學輔中心，虎尾科大是中部唯一優化的學校，注入美學耕心元素設計的學輔中心今天開箱，期讓學生擁有優質的諮商環境，解決各種心理困擾。

台南應用科大7學生勞動部技能競賽表現優異 晉級全國賽

勞動部第55屆全國技能競賽南區分區賽成績公告：台南應用科大服飾設計與管理系7名參賽學生表現優異，分獲「國服組」及「服裝創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。