台科大育成團隊研發互動繪本 提升兒童專注力

學齡前兒童過早接觸3C產品，可能導致專注力不足等問題，台科大育成中心輔導的新創團隊，結合色光原理與科學素養，開發互動繪本桌遊，透過遊戲化設計，提升兒童視覺與專注力。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大育成中心輔導的新創團隊「鳴天設計有限公司」，攜手職能治療師與眼科醫師，結合STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）教育理念，共同開發出「Vitopa兒童視覺專注力發展組」，將4種視覺專注力遊戲和科學素養，融入繪本故事。

Vitopa針對3至8歲兒童設計「尋寶任務」、「光柵解謎」、「色光迷宮」、「色光連連看」等遊戲，共有28個主題任務和桌遊卡牌，透過色彩探索鏡、放大鏡與卡牌的結合，進行色彩辨識、圖像推理、視覺記憶與注意力集中等多方面練習，幫助兒童在遊戲中強化專注與認知能力。

第1代、第2代「Vitopa」以視覺訓練為主，第3代則融入職能治療的專注力訓練。鳴天設計創辦人賴謙忱表示，職能治療師發現這套產品也很適合作為早療遊戲道具，因此團隊整合繪本故事、色光原理與桌遊設計，讓孩子在遊戲中學習，降低傳統治療所帶來的排斥感。

團隊曾進行問卷調查，超過8成家長擔心孩子有專注力不足問題，且現今3C育兒越來越普遍，短影音、遊戲等聲光刺激，可能讓孩童無法集中注意力，因此在產品中加入海洋動物探索卡和中英文單字卡，讓兄弟姐妹、朋友甚至家長都可以加入，提升遊戲競爭性及趣味性。

台科大提到，鳴天設計已積極與各大職能治療所、早療中心洽談合作，期盼透過客製化設計，將「Vitopa」導入更專業的教育或醫療輔助應用，產品目前在嘖嘖募資平台推出販售至4月30日，已募資超過新台幣60萬元。