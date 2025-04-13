春田純一親授台灣學生技法 展55年熱血武打魂

日本經典舞台劇「蒲田進行曲完結篇：銀之死」今年10月將首度在高雄衛武營登台，全劇主演、資深演員春田純一來台授課，帶學生拆解武打動作肢體表現、分享眼神細節。

日本演員春田純一日前到崑山科技大學，與學生面對面分享55年演藝歷程，在現場親授武打動作表演，從拳腳節奏、身形到眼神一一指導，讓學生直呼，這根本是親臨日本劇場的排練現場。

今天春田純一透過主辦單位國際舞台文化表演藝術協會（IPAC）分享，「電影雖然精彩，但舞台才是真正能與觀眾『呼吸同步』的地方。那種緊張、激昂、羞恥和感動的綜合體驗，是只有舞台能給的能量。」

春田純一更向學生形容舞台「是日常生活中體驗不到的緊張感」，即便經歷數十年演出，站上台前仍會心跳加速。他感性地說：「能做自己喜歡的事，是最幸福的事。能靠演戲與武打吃飯，真的非常感恩。」

舞台劇「蒲田進行曲完結篇：銀之死」由日本資深導演錦織一清執導，故事刻畫電影動作片演員的夢想、犧牲與兄弟情誼。主辦單位IPAC表示，將持續透過產學計畫、國際合作，讓更多世界級藝術家進入校園。