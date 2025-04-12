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因應產業變局 嶺東中學特色招生啟動！吸200名國三生報名

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
嶺東中學汽車科，導入新能源車電控系統與綠能技術課程，並持續深化噴漆、維修等傳統技能。圖／嶺東中學提供
嶺東中學汽車科，導入新能源車電控系統與綠能技術課程，並持續深化噴漆、維修等傳統技能。圖／嶺東中學提供

隨著全球供應鏈重組，以及進口關稅變化衝擊各大產業，技職教育的培育更顯重要。嶺東中學今舉辦「特色招生術科測驗」，包括汽車、電子、資訊、建築、觀光、餐管、商營、應英、多媒、廣設等10種科別，吸引大台中地區200多名國三生報名。

面對國際電動車市場崛起與零組件進口成本波動，嶺東中學汽車科提前佈局未來，導入新能源車電控系統與綠能技術課程，並持續深化噴漆、維修等傳統技能，使學生同步掌握「經典工藝」與「未來科技」。嶺東汽車科學生近年在中區技藝競賽表現亮眼，實力備受肯定。

除汽車科外，資訊科結合AI控制與物聯網技術，電子科發展智慧製造，觀光科實作模擬旅遊接待與飯店經營，應英科則強化實務外語與跨文化溝通力，多媒體與廣設科培養學生數位設計與創意思考的雙核心能力，全面與時俱進。

嶺東中學表示，各群科除配有專業教室與先進設備外，更透過嶺東科技大學與多所海外姊妹校資源共享，形成「嶺東學園」一貫學習體系，幫助學生無縫接軌未來升學與職場。

此次特色招生測驗中，不少考生對嶺東課程表示高度興趣。報考汽車科的賴姓學生說，學長剛在技藝競賽拿獎，他希望未來能像他們一樣，靠自己的專業闖出一條路。

陳姓學生說，多媒體科的設備很專業，學長姐的作品很有創意，他希望能一路唸到嶺東科大設計學院，未來成為視覺設計師

嶺東中學校長周錦貞表示，面對少子化與產業快速轉型的挑戰，嶺東不僅強化學生的證照能力與實務技能，更重視品格養成與國際視野，「技職教育不只是學技術，更是培育學生面對未來的能力」，讓學生在學校就能接觸業界與世界，學會應變，勇敢築夢。

嶺東中學資訊科結合AI控制與物聯網技術。圖／嶺東中學提供
嶺東中學資訊科結合AI控制與物聯網技術。圖／嶺東中學提供

學長 設計師

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