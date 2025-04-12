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高英工商 決議8月全面停招

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄報導
創校56年高雄高英工商，驚傳114學年度全面停招。照／翻攝自高英工商臉書官網
創校56年高雄高英工商，驚傳114學年度全面停招。照／翻攝自高英工商臉書官網

創校五十六年的高雄私立高英工商，昨傳出將於一一四學年度，也就是今年八月全面停招。對此，校長林泰證實，這是董事會決議，學校將轉型經營，全部教師都確定會留任，剩餘七百多名學生畢業後，即會啟動學校轉型計畫。

高雄大寮區的高英工商，昨才在校內舉辦一一三學年度國中技藝教育學生技藝競賽頒獎典禮，卻傳出將停招，引發討論。

林泰表示，今年二月董事會開會做出停招決議，決定校地轉型經營，包括自己與所有教師跟董事會達成共識，確定全部留任，保障教師工作權。

林泰說，目前二、三年級學生約七百多人，加上進修部總計八、九百人，會妥善照顧到畢業，課程教學方式維持不變。待二年後，學生都畢業了，就會啟動轉型，董事會已組成工作小組，正在積極規畫中，至於轉型成哪種產業或事業，僅說「尚未接到董事會指示」。

高英工商於一九六九年準予籌設建校，第一屆設機工、電工、電子、化驗及商業等五科。一九九八年配合政策試辦綜合高中。二○一三年曾通過教育部「優質高職」認證，亦曾獲教育部校務評鑑第一等。

教師 教育部 高英工商

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