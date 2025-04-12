虎科大學輔中心 優化校園諮商

網路衝擊，大學生平均4人有1人接受諮商，修法後教育部在4所大學設立學輔中心，雲林虎尾科大是雲嘉南唯一設立學校，學輔中心昨天開箱，讓學生擁有優質諮商環境，解決心理困擾。

受大環境與網路衝擊，校園心理健康議題重要，教育部選定淡江大學、台東大學、虎尾科大及文藻外語大學等4所大學，推動「學美．耕心大專校院輔導諮商空間改造計畫」，優化輔導諮商中心。

教育部副司長許嘉倩昨天偕同心理、教育、建築設計等領域專家，開箱學輔中心，視察諮商空間改造。包括諮商與行政空間優化、提升環境氛圍，確保空間獨立性等，本月底啟用。許嘉倩說，大學生心理健康複雜化，教育部修法強化輔諮中心定位，將專業輔導人力比例從1200：1調整為900：1，補足需求推動輔諮空間改造。

虎科大學務長林易泉說，校園心理健康意識提升，原空間難滿足需求，2023年擴增學輔中心，為原住民學生設獨立辦公室與自主學習區域，增設個別與團體諮商空間，讓諮商環境更完善，將諮商師拉進教學現場，認養學系，每周到各系駐點，評估後再轉介學輔中心。

計畫由台灣設計研究院執行，十作設計團隊設計，改造亮點把諮商空間臨接半開放式花園，透過窗景引入自然光線綠意，搭配中性色調營造溫潤柔和、不具壓迫感氛圍，強化空間隱密性、舒適度與安全感。

「當空間不同，人的使用和行為也轉變」，台灣設計研究院長張基義表示，這是台灣首次以設計導入諮商中心跨領域合作，虎科大改造展現調整優化空間及「以人為本」設計理念特色，足為未來學界典範。