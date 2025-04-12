快訊

川普關稅超乎想像！美金融業3大咖同聲示警 他說美經濟恐已衰退

聽新聞
0:00 / 0:00

虎科大學輔中心 優化校園諮商

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
個別諮商室引進花園光線和綠意，營造出柔和溫馨的諮商空間。記者蔡維斌／攝影
個別諮商室引進花園光線和綠意，營造出柔和溫馨的諮商空間。記者蔡維斌／攝影

網路衝擊，大學生平均4人有1人接受諮商，修法後教育部在4所大學設立學輔中心，雲林虎尾科大是雲嘉南唯一設立學校，學輔中心昨天開箱，讓學生擁有優質諮商環境，解決心理困擾。

受大環境與網路衝擊，校園心理健康議題重要，教育部選定淡江大學、台東大學、虎尾科大及文藻外語大學等4所大學，推動「學美．耕心大專校院輔導諮商空間改造計畫」，優化輔導諮商中心。

教育部副司長許嘉倩昨天偕同心理、教育、建築設計等領域專家，開箱學輔中心，視察諮商空間改造。包括諮商與行政空間優化、提升環境氛圍，確保空間獨立性等，本月底啟用。許嘉倩說，大學生心理健康複雜化，教育部修法強化輔諮中心定位，將專業輔導人力比例從1200：1調整為900：1，補足需求推動輔諮空間改造。

虎科大學務長林易泉說，校園心理健康意識提升，原空間難滿足需求，2023年擴增學輔中心，為原住民學生設獨立辦公室與自主學習區域，增設個別與團體諮商空間，讓諮商環境更完善，將諮商師拉進教學現場，認養學系，每周到各系駐點，評估後再轉介學輔中心。

計畫由台灣設計研究院執行，十作設計團隊設計，改造亮點把諮商空間臨接半開放式花園，透過窗景引入自然光線綠意，搭配中性色調營造溫潤柔和、不具壓迫感氛圍，強化空間隱密性、舒適度與安全感。

「當空間不同，人的使用和行為也轉變」，台灣設計研究院長張基義表示，這是台灣首次以設計導入諮商中心跨領域合作，虎科大改造展現調整優化空間及「以人為本」設計理念特色，足為未來學界典範。

教育部 網路

延伸閱讀

體驗農務換工 新北三芝公所與農會邀大學生插秧

中山大學生張貼挺罷免文宣疑遭校方撤除 校長：會捍衛言論自由

已婚科長環抱摸胸下屬遭判刑 教育部：記兩大過免職

大學生每4人就有1人諮商 虎科大諮輔中心改造諮商更優化

相關新聞

虎科大學輔中心 優化校園諮商

網路衝擊，大學生平均4人有1人接受諮商，修法後教育部在4所大學設立學輔中心，雲林虎尾科大是雲嘉南唯一設立學校，學輔中心昨...

高英工商 決議8月全面停招

創校五十六年的高雄私立高英工商，昨傳出將於一一四學年度，也就是今年八月全面停招。對此，校長林泰證實，這是董事會決議，學校...

餐旅缺工 弘光科大與17家國際飯店餐廳簽MOU

台灣旅宿餐飲業求職求才比例差距持續擴大，弘光科技大學餐旅管理系與17間飯店餐旅業者合作，共同簽署「產攜學院合作備忘錄」，...

大學生每4人就有1人諮商 虎科大諮輔中心改造諮商更優化

受網路環境衝擊，大學生平均4人就有1人曾接受諮商，心理輔導愈發重要，修法後教育部在中南部4所大學設立學輔中心，虎尾科大是...

台南應用科大7學生勞動部技能競賽表現優異 晉級全國賽

勞動部第55屆全國技能競賽南區分區賽成績公告：台南應用科大服飾設計與管理系7名參賽學生表現優異，分獲「國服組」及「服裝創...

新五專畢業拿副學士學位 「缺乏誘因」

教育部擬推新五專專班解決缺工問題，但學界普遍認為，新五專畢業拿的是副學士學位，無法讓學生在職場占優勢；全國教師工會總聯合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。