餐旅缺工 弘光科大與17家國際飯店餐廳簽MOU

台灣旅宿餐飲業求職求才比例差距持續擴大，弘光科技大學餐旅管理系與17間飯店餐旅業者合作，共同簽署「產攜學院合作備忘錄」，未來將強化扮演頂尖餐旅人才訓練中心的角色，這17間公司則優先提供實習、就業、升遷機會，給優秀的餐旅系畢業學生。

副校長張聰民表示，台灣餐旅產業人才缺口擴大，影響產業未來前景，為共同培育餐飲專業人才，弘光科大與17家餐旅業者，過去長期與餐旅系互動良好，因此昨天和這些國際飯店、知名連鎖餐廳簽署「產攜學院合作備忘錄」，緊密彼此合作關係，推動產學攜手合作，培養餐飲領域的人才，為台灣餐旅產業的發展貢獻了卓越的力量。

餐旅系系主任吳松濂指出，餐旅產業目前缺工情形嚴重，高端飯店、連鎖餐飲集團、特色餐廳業者更擔心的是如何選才、留才、培養中高階主管，才能維持住高品質服務及口碑。

所挑選合作的這17家飯店餐旅業者，包括日月千禧酒店、王品餐飲、瓦城、吉比鮮釀、豆府、那波麗士、爭鮮、長榮國際、阿官餐飲、屋馬、開展餐飲、新天地、裕元花園酒店、鼎王國際餐飲、鼎泰豐、漢來美食、築間餐飲等，共同簽署合作備忘錄，期盼能夠讓更多優秀的學生進入優良的公司實習，且有更多表現優秀的學生被留用，未來甚至獲拔擢為幹部，為產業提供源源不斷的專業人才。