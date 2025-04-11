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大學生每4人就有1人諮商 虎科大諮輔中心改造諮商更優化

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
學輔中心室外空中花園對學生諮商環境提升具有輔助功能。記者蔡維斌／攝影
學輔中心室外空中花園對學生諮商環境提升具有輔助功能。記者蔡維斌／攝影

受網路環境衝擊，大學生平均4人就有1人曾接受諮商，心理輔導愈發重要，修法後教育部在中南部4所大學設立學輔中心，虎尾科大是雲嘉南唯一設立的學校，注入美學耕心元素設計的學輔中心今天開箱，期讓學生擁有優質的諮商環境，解決各種心理困擾。

受大環境與網路衝擊，一項調查指平均每4名大學生就有1人曾接受過諮商，顯見校園心理健康議題日益重要，教育部在中南部地區選定淡江大學、台東大學、虎尾科大及文藻外語大學等4所大學推動「學美．耕心大專校院輔導諮商空間改造計畫」，優化學生輔導諮商中心。

教育部副司長許嘉倩今天偕同心理、教育、建築設計等領域專家，為學輔中心開箱，視察諮商空間的改造。包括諮商與行政空間優化、提升環境氛圍，確保空間獨立性等預定本月底正式啟用運作。

許嘉倩表示，因應大學生心理健康的複雜化，教育部完成修法後，強化輔諮中心定位，包括將專業輔導人力比從1200：1調整為900：1，盡量補足需求並推動輔諮空間改造，營造更舒適的諮商空間。

虎科大學生事務長林易泉表示，校園心理健康意識提升，原有空間已難以滿足需求，虎科大112年起即擴增學輔中心空間，為原住民學生設獨立辦公室與自主學習區域，增設個別與團體諮商空間，為使諮商環境更完善，更將諮商師拉進教學現場，認養學系，每周到各系駐點，進行現場評估後再轉介學輔中心。

該計畫由台灣設計研究院執行，十作設計團隊設計，改造亮點把諮商空間臨接半開放式花園，透過窗景引入自然光線綠意，搭配中性色調營造溫潤柔和、不具壓迫感，同時強化空間隱密性、舒適度與安全感。

「當空間不同了，人的使用和行為也將隨之轉變」台灣設計研究院長張基義表示，這是台灣首次以設計導入諮商中心的跨領域合作，虎科大的改造展現出包括調整優化空間及「以人為本」的設計理念特色，足為未來學界典範。

教育部偕同心理專家、建築設計師為虎尾科技大學的諮商學輔中心開箱，視察空間改成成果，提升學生諮商環境與意願。記者蔡維斌／攝影
教育部偕同心理專家、建築設計師為虎尾科技大學的諮商學輔中心開箱，視察空間改成成果，提升學生諮商環境與意願。記者蔡維斌／攝影
個別諮商室引進室名花園光線和綠意，營造柔和溫馨的諮商空間。記者蔡維斌／攝影
個別諮商室引進室名花園光線和綠意，營造柔和溫馨的諮商空間。記者蔡維斌／攝影
教育部偕同心理專家、建築設計師為虎尾科技大學的諮商學輔中心開箱，視察空間改成成果，提升學生諮商環境與意願。記者蔡維斌／攝影
教育部偕同心理專家、建築設計師為虎尾科技大學的諮商學輔中心開箱，視察空間改成成果，提升學生諮商環境與意願。記者蔡維斌／攝影
諮商辦公室光線柔和動向隱密流暢。記者蔡維斌／攝影
諮商辦公室光線柔和動向隱密流暢。記者蔡維斌／攝影
團體諮商室引進室名花園光線和綠意，營造柔和溫馨的諮商空間。記者蔡維斌／攝影
團體諮商室引進室名花園光線和綠意，營造柔和溫馨的諮商空間。記者蔡維斌／攝影

大學生 教育部

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