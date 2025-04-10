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台南應用科大7學生勞動部技能競賽表現優異 晉級全國賽

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南應用科大服飾設計管理系學生參加勞動部全國技能競賽南區賽「國服組」表現優異，晉級全國賽。圖／服設系提供
台南應用科大服飾設計管理系學生參加勞動部全國技能競賽南區賽「國服組」表現優異，晉級全國賽。圖／服設系提供

勞動部第55屆全國技能競賽南區分區賽成績公告：台南應用科大服飾設計與管理系7名參賽學生表現優異，分獲「國服組」及「服裝創作組」第1到5名，7月16日將參加在台北南港展覽館舉辦的全國決賽。

國服組呂羽昕第1名、卓翊嘉第2名，吳琪瑩第4名，邱鈺津第5名；服裝創作組林哲宇第3名，林晏安、郭千華第4名、5名，展現努力成果。

呂羽昕說，最大挑戰是心理調適，幸好有老師陪伴與鼓勵，讓他逐漸學會掌握節奏，這次比賽讓他對自己更有信心。

卓翊嘉表示，第一次參加國服賽，是一段寶貴的經歷，會持續精進，朝更高的舞台邁進。吳琪瑩說，雖然大學才學習國服，但靠著老師指導與隊友間互相學習，進步很多，將持續精進技術。

邱鈺津說，從高中接觸國服至今，感謝老師們一路指導，幫助她技術不斷提升，希望能傳承國服的文化和工藝價值。

林哲宇表示，比賽累積經驗，最大的進步是車縫速度與設計能力，謝謝鄢思宜老師。林晏安表示，參賽準備過程最大的改變是打版技能進步，未來全國賽會全力以赴。郭千華則說，從這次練習中學會了自律與獨立思考，未來比賽會更努力。

指導老師鄢思宜指出，訓練過程學生面臨時間安排、技術加強及競賽規則等諸多挑戰，為因應訓練流程從打版、車縫到整燙，每個環節都細緻反覆練習，逐步累積實力與信心。

他說，最大的進步是在細節的掌握與整體穩定性的提升。從初期的緊張與慌亂，到後期能從容應對高難度技術，學生彼此加油打氣，這樣的成長令人感動。想對學生說，「這條路不輕鬆，但你們選擇了堅持不放棄，無論結果如何，你們都超越了昨天的自己，我永遠以你們為榮。」

服設系主任林妙姿指出，選手來自關西高中、員林家商、家齊高中、頭城家商、僑泰高中等校，這次成果感謝高中與大學教育無縫接軌，高中端師長細心培育，讓學生具備良好基礎，服設系持續接力，提供完善的資源、專業設備、全系老師的支持，協助學生持續精進。特別感謝鄢思宜老師長期投入、無私陪伴與專業指導，讓學生能在比賽中有如此優異的表現。服設系重視專業能力養成，更強調學習態度與實作訓練，致力提升學就業競爭力。

校長楊正宏表示，這次獲獎展現服設系師生努力，更體現學校對實作教育高度重視，學校將持續支持學生專業訓練，為產業界培育更多具備實務能力的優秀服裝設計人才。

台南應用科大服飾設計管理系7學生參加勞動部全國技能競賽南區賽表現優異，晉級全國賽。圖／服設系提供
台南應用科大服飾設計管理系7學生參加勞動部全國技能競賽南區賽表現優異，晉級全國賽。圖／服設系提供
台南應用科大服飾設計管理系學生參加勞動部全國技能競賽南區賽「服裝創作組」表現優異，晉級全國賽。圖／服設系提供
台南應用科大服飾設計管理系學生參加勞動部全國技能競賽南區賽「服裝創作組」表現優異，晉級全國賽。圖／服設系提供

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