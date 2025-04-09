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新五專畢業拿副學士學位 「缺乏誘因」

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導

教育部擬推新五專專班解決缺工問題，但學界普遍認為，新五專畢業拿的是副學士學位，無法讓學生在職場占優勢；全國教師工會總聯合會高中委員會主委巫彰玫提醒，目前在公家機關的敘薪分級中，沒有副學士這一級別，相關配套還仍需討論。

巫彰玫說，現在技高學生升學管道多元，只要統測不要兩科掛蛋，幾乎都可以上科大，若新五專採「三加四」直接可得學士學位，既符合現在社會對學歷的期待，也有產業合作為後續職涯的準備，相對來說「三加二」則缺乏誘因。

巫彰玫也提到，依公家機關現行的敘薪分級中，並沒有副學士這一級別，未來要怎麼界定，是一大問題。依現在學生的心態及家長的角度，應會傾向選擇不用在不同學制的轉換及修課的升學管道。

一位技高校長提到，新五專既要投入資源和經費，更需要時間檢視成效。講難聽點，第一屆學生畢業也要三年後，教育部官員不知道都換幾輪了，承受政策成效的是學校。教育部若有心推此政策，應及早公布核定名單，讓技高、科大到國中端宣傳，而非倉促上路。

新北市教育局長張明文則認為，新五專可期待之處在於，現在教學現場有技高、科大課程重疊的問題，但此計畫將由技高、科大一起規畫課程，有望讓技職教育的課程銜接更用心、統整更完整。政策推動需要時間的累積，家長和學生的接受度、期待、參與情況，都可以當作未來推廣的參考。

升學 教育部

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