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新五專年限無共識 前段科大恐缺席

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導
國中教育會考即將在五月登場，但不僅參與新五專專班的學校名單至今尚未公告，相關招生簡章也未出爐。圖為國中教育會考。本報資料照片
國中教育會考即將在五月登場，但不僅參與新五專專班的學校名單至今尚未公告，相關招生簡章也未出爐。圖為國中教育會考。本報資料照片

教育部「三加二新五專模式專班」即將在一一四學年度、今年八月上路，眼看國中生即將在五月考教育會考，但不僅參與專班的學校名單至今尚未公告，相關招生簡章也未出爐，讓不少教師、家長急跳腳，學生也摸不著頭緒，質疑新五專模式專班到底要不要上路。

根據本報掌握，新五專模式專班共有卅八校、申辦一七四班，之所以核定名單遲未公布，是因為教育部和前段科大在「三加幾」的討論無共識，有頂尖科大甚至乾脆不參加，導致名單難產。

對此，教育部技職司長楊玉惠表示，核定學校與申請數落差不大，目前仍在簽核階段，核定名單、招生簡章最晚將於本月中旬公告。

根據教育部規畫，技高學生在高職學習三年後，就能免考統測保送到科大，在科大完成二年的課程，便可取得「副學士」學位，若想繼續升學，再讀二年，就可取得學士學位。

一名技高校長直言，副學士學位對家長和學生根本不存在誘因，所以多數學校還是傾向以拿到學士學位為計畫目標，因此前段科大傾向辦理直接綁定學生在科大就讀四年的「三加四」，而非教育部規畫的「三加二加二」，但是教育部不願放行，導致部分頂尖科大乾脆不參與。

這位校長說，教育部認為「三加四」不符合新五專計畫的核心概念，況且產業界希望教育部趕快送人到業界，彌補基層技術人力缺口，教育部從沒想要讓這些學生再讀後面二年。

他也提到，若是以拿到學士學位為目標，最大的癥結是學分數。他說，「三加四」方案只要一二八學分即可取得學士證書，但「三加二加二」卻要逾一五○學分，差了快卅個學分，已經相當於一個雙主修或碩士班，學生何必參與該計畫？

不過，有科大教授則認為，前段學校想要鎖定優秀學生可以想見，可是新五專目的是解決大缺工時代的問題，且並非所有學生都適合在校園內花四年學習，若新五專方案上路，學生既可拿到副學士學位又可投入職場，可謂雙贏。

教育部則說，本計畫申辦案件數眾多，故需較長的審查時間。且新五專計畫並無「三加四」模式，只有包含「三加二」、「三加二加二（就業並於二技在職進修、直接升讀日二技）」等模式。

教育部 高校

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