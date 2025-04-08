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迎戰統測 新北AI診斷提升應試力

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北報導
新北鶯歌工商二年級學生翁睿佑，實際感受AI如何根據作答結果分析學習狀況。記者王慧瑛／攝影
新北鶯歌工商二年級學生翁睿佑，實際感受AI如何根據作答結果分析學習狀況。記者王慧瑛／攝影

4月26日、27日是今年四技二專統測日，新北有6800名學生要上考場，新北教育局引進「AI學習診斷分析系統」，結合人工智慧為學生量身打造個別化學習建議，助考生精準掌握學習盲點。

教育局長張明文說，國英數為統測三大必考科目，為協助學生提升應試表現，新北市與中華未來學校教育學會攜手合作，讓參加「素養挑戰」模擬測驗的學生，可獲專屬AI診斷報告。系統會針對學生作答反應進行細緻化分析，釐清學生學習瓶頸，還提供個人化學習策略，讓學習更有效率，考試準備有方向，強化應考實力。

昨天發布會上，設置有AI學習診斷報告操作體驗區，鶯歌工商二年級學生翁睿佑實際感受AI如何根據作答結果分析學習狀況。鶯歌工商資料處理科學生吳宜庭也說，透過全市等級的素養模擬測驗，幫助她掌握落點與多元題型，進而提升解題能力，對即將到來的統測更有信心。

中華未來學校教育學會理事長吳清基強調，AI不該只是冰冷的科技工具，可成為學生探索未來的助力。只要給予適切工具與支持陪伴，學生便能在數位時代自信成長，成為未來社會的關鍵人才。

教育局 統測

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