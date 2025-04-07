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虎科大育成中心助攻聚賢成功上市 研發首台雷射焊接機
專精於製程設備研發優化的聚賢研發公司，經過虎尾科技大學創新育成中心短短3年的輔導，今年3月上市，公司快速成長，還開發出第一台「管路自動雷射焊接機」，大幅提升焊接速度，減少能源消耗，成為協助產業界優化製程、減碳與能源管理的強大助力。
聚賢公司設備研發部經理王佩瑜表示，「管路自動雷射焊接機」由虎科大創新育成中心輔導，整合學校資源，提升自動化技術，減少人力依賴，也強化了焊接的品質與機台的靈活性及數據管理，讓製程產業的管路技術重點發展有了新的方向。
他說，過去使用氬氣電弧焊接機必須要專精的焊接師傅親自操作、調校焊接參數、進行焊道試片，符合業主廠區的焊道寬度和凸度後，才能正式啟動機器開始進行焊接的流程；這樣的流程取決於人力和人力品質的高低，也耗用不少能源。
王佩瑜說，「管路自動雷射焊接機」不僅融合專業焊接師傅長期調校焊接參數的經驗，同時突破了雷射光源導入焊接工作的技術；以自身的雷射光源開發應用能力，再結合虎科大雷射技術團隊，投注於焊接機的設計研發，產學無縫接軌，突破雷射光源開發應用，成功研發這套焊接機，使焊接速度提高60％、耗能減少35％，減少人力，將可協助企業推動ESG永續發展、降低碳排放量和營運成本。
聚賢公司今年3月正式掛牌上市，虎科大創新育成中心經理王偉儒表示，雷射焊接機最大特點，在於開發出可讓雷射「轉彎繞焊」的獨家技術，對於半導體產業的管路氣體配置工程可發揮極大的效用，不只準度大幅升高，節省工時、人力與耗材，對未來國內外產業助力良多。
王偉儒說， 3年來透過創新育成中心的資源與技術整合，協助聚賢研發成功上市，未來將積極規畫拓展國際市場，把核心技術應用於更多產業和領域，幫助雲林或國內更多產業，在該育成中心成立研發或專案基地，把台灣產業推向國際舞台，實現永續發展願景。
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