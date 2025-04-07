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為高職生迎戰統測助攻 新北引進AI學習診斷系統提升應試力

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
4月26日、27日是今年四技二專統測日，今年新北有6800名學生要上考場，新北教育局引進「AI學習診斷分析系統」，要幫助學生適性揚才。記者王慧瑛／攝影
4月26日、27日是今年四技二專統測日，今年新北有6800名學生要上考場，新北教育局引進「AI學習診斷分析系統」，要幫助學生適性揚才。記者王慧瑛／攝影

4月26日、27日是今年四技二專統測日，今年新北有6800名學生要上考場，新北教育局引進「AI學習診斷分析系統」，結合人工智慧為學生量身打造個別化學習建議，助考生精準掌握學習盲點。

為提升技術型高中學生在統測中的應試實力，新北市與中華未來學校教育學會合作，針對國文、英文及數學三大核心科目，推出「素養挑戰」模擬測驗及數位教學課程。

教育局長張明文說，國英數為統測三大必考科目，為協助學生提升應試表現，新北市與中華未來學校教育學會攜手合作，讓參加「素養挑戰」模擬測驗的學生，可獲專屬AI診斷報告。系統會針對學生作答反應進行細緻化分析，釐清學生學習瓶頸並提供個人化學習策略，讓學習更有效率，考試準備有方向，強化應考實力。

今天發布會上，設置有AI學習診斷報告操作體驗區，鶯歌工商二年級學生翁睿佑實際感受AI如何根據作答結果分析學習狀況。鶯歌工商資料處理科學生吳宜庭也說，透過全市等級的素養模擬測驗，幫助她掌握落點與多元題型，進而提升解題能力，讓她對即將到來的統測更具信心。

中華未來學校教育學會理事長吳清基強調，AI不該只是冰冷的科技工具，可成為學生探索未來的助力。只要給予適切工具與支持陪伴，學生就有機會在數位時代中自信成長，成為未來社會的關鍵人才。

鶯歌工商校長顏龍源也指出，AI學習診斷報告能為學生提供個性化的學習計畫，針對弱點進行強化，提升學習效率，同時讓教師掌握學生學習行為，推動真正的「精準教學」。搭配新北市自製統測數位教學影片，學生能依個人進度進行補強，進一步縮短學習差距，打造更公平且個別化的教學環境。

新北市教育局對AI的應用愈來愈多元，除了應用在教學輔助，也包含行政減壓，張明文說，新北正積極推動全國首部「New Top World 世界頂尖人才」技職教育政策白皮書，鎖定數位轉型趨勢，導入AI診斷分析及智能學習工具等新技術，精準提升學習效率與應試力，後續將持續推動跨群科AI教學指引、課程模組及AI教師社群等創新策略，讓AI科技成為學生學習與教師教學最強大後盾。

中華未來學校教育學會理事長吳清基（左二）強調，AI不該只是冰冷的科技工具，可成為學生探索未來的助力。記者王慧瑛／攝影
中華未來學校教育學會理事長吳清基（左二）強調，AI不該只是冰冷的科技工具，可成為學生探索未來的助力。記者王慧瑛／攝影
4月26日、27日是今年四技二專統測日，今年新北有6800名學生要上考場，新北教育局引進「AI學習診斷分析系統」，要幫助學生適性揚才。記者王慧瑛／攝影
4月26日、27日是今年四技二專統測日，今年新北有6800名學生要上考場，新北教育局引進「AI學習診斷分析系統」，要幫助學生適性揚才。記者王慧瑛／攝影
中華未來學校教育學會理事長吳清基強調，AI不該只是冰冷的科技工具，可成為學生探索未來的助力。記者王慧瑛／攝影
中華未來學校教育學會理事長吳清基強調，AI不該只是冰冷的科技工具，可成為學生探索未來的助力。記者王慧瑛／攝影
新北鶯歌工商二年級學生翁睿佑實際感受AI如何根據作答結果分析學習狀況。記者王慧瑛／攝影
新北鶯歌工商二年級學生翁睿佑實際感受AI如何根據作答結果分析學習狀況。記者王慧瑛／攝影
4月26日、27日是今年四技二專統測日，今年新北有6800名學生要上考場，新北教育局引進「AI學習診斷分析系統」，要幫助學生適性揚才。記者王慧瑛／攝影
4月26日、27日是今年四技二專統測日，今年新北有6800名學生要上考場，新北教育局引進「AI學習診斷分析系統」，要幫助學生適性揚才。記者王慧瑛／攝影
4月26日、27日是今年四技二專統測日，今年新北有6800名學生要上考場，新北教育局引進「AI學習診斷分析系統」，要幫助學生適性揚才。記者王慧瑛／攝影
4月26日、27日是今年四技二專統測日，今年新北有6800名學生要上考場，新北教育局引進「AI學習診斷分析系統」，要幫助學生適性揚才。記者王慧瑛／攝影
4月26日、27日是今年四技二專統測日，今年新北有6800名學生要上考場，新北教育局引進「AI學習診斷分析系統」，要幫助學生適性揚才。記者王慧瑛／攝影
4月26日、27日是今年四技二專統測日，今年新北有6800名學生要上考場，新北教育局引進「AI學習診斷分析系統」，要幫助學生適性揚才。記者王慧瑛／攝影
新北教育局長張明文說，國英數為統測三大必考科目，為協助學生提升應試表現，新北市與中華未來學校教育學會攜手合作，讓參加「素養挑戰」模擬測驗的學生，可獲專屬AI診斷報告。記者王慧瑛／攝影
新北教育局長張明文說，國英數為統測三大必考科目，為協助學生提升應試表現，新北市與中華未來學校教育學會攜手合作，讓參加「素養挑戰」模擬測驗的學生，可獲專屬AI診斷報告。記者王慧瑛／攝影

教育局 統測

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