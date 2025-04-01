高科大全英冬令營超夯 向下扎根教育接軌國際

國立高雄科技大學AI金融科技中心長期深耕產業人才培訓，今年推出「2025國際英語及STEAM科學冬令營」課程，涵蓋英文口說、科學實驗與太陽能車試乘，趣味實用，中心主任林萍珍指出，將秉持全人教育與向下扎根理念，讓學員透過全英與STEAM教育接軌國際。

此次冬令營以全英文環境結合STEAM科學、技術、工程、藝術、數學教育為核心，強調跨領域學習，學員動手操作太陽能車DIY、探索科學實驗，並將理論應用實務，吸引高雄與台南地區、年齡介於11歲至25歲學員參與。

林萍珍強調，冬令營採小班制教學確保每位學員獲得充分指導，活動如太陽能車DIY與科學實驗更激發學員對科技的興趣，7天課程中，學員不僅提升英語聽說讀寫能力，還透過科學實作與理論教學，體驗類大學生活學習模式，外師多元口音的教學增強聽力辨識能力。

「STEAM是未來趨勢，希望學員不僅學英語，更能透過動手實作培養解決問題的能力。」林萍珍表示，高科大AI金融科技中心2018年成立以來，整合學術與產業資源，培育專業人才，冬令營不僅讓學員在輕鬆氛圍中自信使用英文，也透過跨領域訓練開闊其國際視野。