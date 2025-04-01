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全國技能競賽中區賽成績出爐 僑泰高中3人出線角逐全國賽

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
僑泰高中學生謝博叡（中）獲全國技能競賽中區賽中餐烹飪第1名，林粲啟（右三）獲餐飲服務第3名。圖／僑泰高中提供
僑泰高中學生謝博叡（中）獲全國技能競賽中區賽中餐烹飪第1名，林粲啟（右三）獲餐飲服務第3名。圖／僑泰高中提供

第55屆全國技能競賽中區賽成績出爐，僑泰高中餐飲科謝博叡獲中餐烹飪第1名、林粲啟獲餐飲服務第3名，加上沈晉弘去年在全國技藝競賽摘下中餐烹飪第1名直接晉級，今年該校將有3位餐飲科選手代表中區參加全國賽。

校方說，謝博叡去年原是備選選手，受到同學沈晉弘摘下全國技藝競賽金牌的激勵，在考取乙級證照後即投入準備，經過3個多月努力，終於有所成。他說，競賽時特別限制出菜時間，中式拼盤題目是鴛鴦美臻品，需以全雞製作出兩道冷盤。他於是發揮創意，以雞片展現精湛刀工，並搭配燻雞呈現技法，最終獲得評審青睞。

謝博叡除了感謝老師一路來的指導，更感謝沈晉弘在練習時主動協助，不吝跟他分享比賽經驗。接下來要一同進軍全國賽，儘管成為對手，但也期許未來在料理的道路上，能彼此扶持。

指導老師王裕華說，謝博叡、沈晉弘兩人不但是同學，也都是很優秀的選手，感謝學校及餐飲科內老師們的大力支持，讓選手能在舞台上發光。

獲餐飲服務第3名的林粲啟說，他的個性內向，面對人群時常有社交恐懼，為了想改變並挑戰自己，因此報名參加競賽培訓，感謝老師的付出和學長姊經驗的傳承，更對父母全力支持表達感謝，期盼能在全國賽能更上層樓。

林粲啟指導老師林雅鈺說，從練習到比賽過程，她看到了林粲啟的堅持與決心，不僅在技術上不斷精進，還克服了心理壓力與各種困難。尤其面對高標準的要求與高強度的訓練，他始終保持專注，展現了優秀選手應有的堅定信念與抗壓特素質。

校長温順德得知喜訊，除肯定孩子們勤奮不懈和感謝指導老師們辛苦陪伴，已特別向董事會爭取10萬元，作為訓練過程材料費補助，讓選手沒有後顧之憂，可以全力投入訓練，為校增光。

僑泰高中學生沈晉弘去年勇奪全國技藝競賽中餐烹飪金牌，直接晉級技能競賽全國賽。圖／僑泰高中提供
僑泰高中學生沈晉弘去年勇奪全國技藝競賽中餐烹飪金牌，直接晉級技能競賽全國賽。圖／僑泰高中提供

全國技能競賽

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