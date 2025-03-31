正修科大木橋載重創新設計競賽 逾800名高中生齊聚比拚設計力

來自全國23所高中職逾230隊學生參加正修科技大學「木橋載重創新設計競賽」，比拚設計木橋承受重力強，一番競技後，中山工商「精準強度」奪得第一，南大附中「最大強度」領先、土庫商工「造型創意」最強。校長龔瑞璋說，木橋載重牽涉專業知識，期盼賽事增強高中生設計功力。

正修科大土木與空間資訊系主辦「木橋載重創新設計競賽」今年邁入第19年，23所高中職231隊、共828位學生齊聚一較高下。建築系主任蔣曉梅表示，木橋載重比賽以木條設計模擬橋梁結構，試驗結構系統所能承載的最大能力，激發設計創造力。

競賽分為以外型創意、結構系統及製作工藝「造型創意」並以木橋加載重量到破壞，與自重比值最大者為最大強度優勝及與自重比值越接近800為精準強度優勝。

工作人員進行木橋加載重量壓力時，當壓力到達臨界點，再施加一些力道，由於木橋所承受壓力過大，不時發出吱吱嘎嘎的聲響，令全場緊繃神經。

土木系主任王心怡說，木橋載重競賽訓練學生力學知識及結構觀念，以木條設計模擬橋梁結構，增進工程及設計科系學生具有創新規劃與應用設計能力，從快樂學習角度出發，結合創意能力計劃及團隊合作訓練，激發設計創造力。