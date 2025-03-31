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正修科大木橋載重創新設計競賽 逾800名高中生齊聚比拚設計力

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
正修科技大學舉辦木橋載重創新設計競賽，吸引全國23所高中職逾230隊學生參加。圖／正修科大提供
正修科技大學舉辦木橋載重創新設計競賽，吸引全國23所高中職逾230隊學生參加。圖／正修科大提供

來自全國23所高中職逾230隊學生參加正修科技大學「木橋載重創新設計競賽」，比拚設計木橋承受重力強，一番競技後，中山工商「精準強度」奪得第一，南大附中「最大強度」領先、土庫商工「造型創意」最強。校長龔瑞璋說，木橋載重牽涉專業知識，期盼賽事增強高中生設計功力。

正修科大土木與空間資訊系主辦「木橋載重創新設計競賽」今年邁入第19年，23所高中職231隊、共828位學生齊聚一較高下。建築系主任蔣曉梅表示，木橋載重比賽以木條設計模擬橋梁結構，試驗結構系統所能承載的最大能力，激發設計創造力。

競賽分為以外型創意、結構系統及製作工藝「造型創意」並以木橋加載重量到破壞，與自重比值最大者為最大強度優勝及與自重比值越接近800為精準強度優勝。

工作人員進行木橋加載重量壓力時，當壓力到達臨界點，再施加一些力道，由於木橋所承受壓力過大，不時發出吱吱嘎嘎的聲響，令全場緊繃神經。

土木系主任王心怡說，木橋載重競賽訓練學生力學知識及結構觀念，以木條設計模擬橋梁結構，增進工程及設計科系學生具有創新規劃與應用設計能力，從快樂學習角度出發，結合創意能力計劃及團隊合作訓練，激發設計創造力。

今天競賽成績出爐，各組前3名分別為中山工商奪「精準強度」第1名、第2名高師大附中、第3名後壁高中、新化高工及正修科大五專部；南大附中奪「最大強度」第1名、中山工商囊括2、3名；「造型創意」土庫商工則是包辦前3名。

正修科技大學木橋載重創新設計競賽現場展示全國各職校學生別具巧思橋樑造型。圖／正修科大提供
正修科技大學木橋載重創新設計競賽現場展示全國各職校學生別具巧思橋樑造型。圖／正修科大提供
正修科技大學舉辦木橋載重創新設計競賽，吸引全國23所高中職逾230隊學生參加。圖／正修科大提供。圖／正修科大提供
正修科技大學舉辦木橋載重創新設計競賽，吸引全國23所高中職逾230隊學生參加。圖／正修科大提供。圖／正修科大提供
正修科技大學木橋載重創新設計競賽現場展示全國各職校學生別具巧思橋樑造型。圖／正修科大提供
正修科技大學木橋載重創新設計競賽現場展示全國各職校學生別具巧思橋樑造型。圖／正修科大提供
來自全國23所高中職逾230隊學生參加正修科技大學木橋載重創新設計競賽。圖／正修科大提供
來自全國23所高中職逾230隊學生參加正修科技大學木橋載重創新設計競賽。圖／正修科大提供

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