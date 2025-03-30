教團籲精簡統測考科 教部將討論

大學申請入學一階日前放榜，為搶生源，今年有二九四個校系只參採學測一科，這讓不少技高學生認為升大學的機率大增，報名學測人數逐年增加。為穩定技職生源，教團建議精簡統測考科數，讓技高學生聚焦職能發展，也有利科大留住學生；教育部則允諾將討論。

少子化下，大學招生競爭激烈，愈來愈多校系選擇放寬申請入學門檻，以減少參採科目的方式，爭取更多考生進入第二階段，這也讓不少技高學生躍躍欲試，甚至有一所北市技高，有超過一半的學生報考學測。

全教總高中職委員會主委巫彰玫表示，目前普大升學採計科目從一至四科不等，反觀技專登記分發堅守五科全採，儘管甄選入學二階稍有鬆綁，僅採四科，但學生負擔仍大。

學生團體EdYouth常務理事洪振翔也說，技高生想考學測，以尋求更多升學管道的心情可以想見，尤其愈來愈多普大自降門檻，考生只須拚一、兩科即有校系可以申請，許多私立普大在企業愛用學校排行甚至還高於某些國立科大，技高學生難免想一試。

對此，技職司長楊玉惠表示，將針對統測採計科目鬆綁進行討論，讓學生在選考上有更多彈性。不過她也坦言，仍有現場教師擔憂採計科目一但減少，學生就會降低對非考科課堂的投入。