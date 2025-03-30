校園新鮮事／屏東大仁科大赴日交流 學寵物照護

屏東大仁科技大學寵物美容照護系，是國內少數專授寵物美容與照護的高等教育學系，除開設相關課程，提供學生實習與就業機會，更與日本佐山學園簽訂學海計畫合作協議，提供學生赴日深造機會，提升國際競爭力。

大仁科大寵物美容照護系課程涵蓋寵物美容技術、動物生理學、寵物營養學、寵物行為學等領域，並與國內外多家企業合作，提供學生實習、就業機會。學校為開拓學生視野，了解其他國家寵物產業發展趨勢，並與日本佐山學園合作學海計畫。

大仁科大表示，佐山學園是日本知名寵物美容與動物照護教育機構，擁有豐富教學資源與實務經驗，透過合作，讓國內學生有機會學習日本最新的寵物照護專業技術，同時深入了解日本寵物產業的市場動態。

學海計畫為期1個月，學生除在佐山學園接受專業課程訓練，也到業界實習、參訪，提升實務操作能力。

研發長黃柏森說，藉由學海計畫，可讓學生汲取國際先進技術，為台灣寵物產業注入新動能，進而培育更多具國際競爭力的專業人才。