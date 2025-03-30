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雲縣抽離式技藝班 助學生職涯探索

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣配合教育部推動技職教育，全縣34所國中與11所職校合作，開設100班國三抽離式技藝班，每年修習人數逾2千人，今在綠色隧道舉辦國中技藝教育競賽暨成果發表。記者陳雅玲／攝影
雲林縣配合教育部推動技職教育，全縣34所國中與11所職校合作，開設100班國三抽離式技藝班，每年修習人數逾2千人，今在綠色隧道舉辦國中技藝教育競賽暨成果發表。記者陳雅玲／攝影

雲林縣配合教育部推動技職教育，全縣34所國中與11所職校合作，開設100班國三抽離式技藝班，每年修習人數逾2千人，昨天在綠色隧道舉辦國中技藝教育競賽暨成果發表，教育處表示，技藝班有效協助學生職涯探索，逾半數學生畢業後即能銜接技職教育。

縣府表揚全國技藝競賽高中職組金手獎學生、國中教育競賽207位獲獎學生，現場設72個攤位，展現學習成果，有家政職群學生設計的「你的名字」客製化姓名創意貼，古坑鄉東和國中學生烘焙台灣咖啡豆，DIY製作濾掛式包與泡芙幸福小點心，展現地方產業特色。

台積電慈善基金會也首次協助媒合104人力銀行設攤，讓學生經由填寫測驗、解析興趣類型、探索工作世界，提前做職涯探索；教育處長邱孝文表示，技藝班課程目前有食品、家政、電子等13類職群，與社會發展動脈結合，例如2022年新增醫護職群，已有4所學校與醫護專科學校合作，教導學生急救、老人照護等技能，也有電子機器人等特色技藝班。

縣府也在雲林國中及西螺國中成立區域職業試探體驗中心，提供縣內國小高年級學童學期中及寒暑假育樂營隊的各類職群體驗課程，希望協助孩子找到學習志趣。

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