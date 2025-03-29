雲林縣開設100班國中抽離式技藝班 逾半數學生畢業即銜接技職教育

雲林縣配合教育部推動技職教育，全縣34所國中與11所職校合作，開設100班國三抽離式技藝班，每年修習人數逾2千人，今在綠色隧道舉辦國中技藝教育競賽暨成果發表，教育處表示，透過技藝班有效協助學生職涯探索，逾半數學生畢業後即能銜接技職教育。

縣府今在綠色隧道發表國中技藝教育競賽暨成果，除表揚全國技藝競賽高中職組金手獎學生、國中教育競賽207位獲獎同學，現場設有72個攤位，展現國中技藝班學習成果。

現場不僅有家政職群學生設計的「你的名字」客製化姓名創意貼，古坑鄉東和國中學生現場烘焙台灣咖啡豆，DIY製作濾掛式包與泡芙幸福小點心，展現地方產業特色，台積電慈善基金會也首次協助媒合104人力銀行設攤，讓學生經由填寫測驗、解析興趣類型、探索工作世界，提前做職涯探索。

教育處長邱孝文表示，全縣34所國中跟11所職校合作，開設食品、家政、電子等13類職群共100班國三抽離式技藝班，每年逾2千名學生參加，逾半數學生在國中畢業後即能與技職教育銜接，今年修習學生人數有2093名。

邱孝文指出，技藝班課程隨時代發展不斷調整，目前有食品、家政、電子等13類職群，課程與社會發展動脈結合，例如2022年新增醫護職群，已有4所學校與醫護專科學校合作，教導學生急救、老人照護等技能，也有電子機器人等特色技藝班。