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雲林縣開設100班國中抽離式技藝班 逾半數學生畢業即銜接技職教育
雲林縣配合教育部推動技職教育，全縣34所國中與11所職校合作，開設100班國三抽離式技藝班，每年修習人數逾2千人，今在綠色隧道舉辦國中技藝教育競賽暨成果發表，教育處表示，透過技藝班有效協助學生職涯探索，逾半數學生畢業後即能銜接技職教育。
縣府今在綠色隧道發表國中技藝教育競賽暨成果，除表揚全國技藝競賽高中職組金手獎學生、國中教育競賽207位獲獎同學，現場設有72個攤位，展現國中技藝班學習成果。
現場不僅有家政職群學生設計的「你的名字」客製化姓名創意貼，古坑鄉東和國中學生現場烘焙台灣咖啡豆，DIY製作濾掛式包與泡芙幸福小點心，展現地方產業特色，台積電慈善基金會也首次協助媒合104人力銀行設攤，讓學生經由填寫測驗、解析興趣類型、探索工作世界，提前做職涯探索。
教育處長邱孝文表示，全縣34所國中跟11所職校合作，開設食品、家政、電子等13類職群共100班國三抽離式技藝班，每年逾2千名學生參加，逾半數學生在國中畢業後即能與技職教育銜接，今年修習學生人數有2093名。
邱孝文指出，技藝班課程隨時代發展不斷調整，目前有食品、家政、電子等13類職群，課程與社會發展動脈結合，例如2022年新增醫護職群，已有4所學校與醫護專科學校合作，教導學生急救、老人照護等技能，也有電子機器人等特色技藝班。
縣府也在雲林國中及西螺國中成立區域職業試探體驗中心，提供電機電子機器人、3D多媒體動畫、溫室蔬菜有機栽培、中西餐創意料理等課程，提供縣內國小高年級學童學期中及寒暑假育樂營隊的各類職群體驗課程，希望協助孩子能在技職教育輔助下，找到學習志趣，確立人生方向。
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