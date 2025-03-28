站上世界AI科技舞台！ 龍華科大邀台灣微軟老總分享

日本料理銀勳證書是國際證照，可以通行全世界，城市科大餐飲事業系有17位同學拿到銀勳證書，還有同學要直接留在日本工作，因此昨天日本農林水產省發照單位之一的公益社團法人日本料理研究會三宅健介會長，特地從日本過來課程續約，並頒授通過「銀勳」及銅勳檢定考試同學的合格證書和勳章。

2025-03-28 19:12