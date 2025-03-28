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站上世界AI科技舞台！ 龍華科大邀台灣微軟老總分享

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
龍華科技大學邀請台灣微軟總經理卞志祥到校演講，分享AI技術加速產業創新轉型，強調未來產業對AI素養、跨域創新高度需求。圖／龍華科大提供
龍華科技大學邀請台灣微軟總經理卞志祥到校演講，分享AI技術加速產業創新轉型，強調未來產業對AI素養、跨域創新高度需求。圖／龍華科大提供

龍華科技大學為了培養學生AI技能與國際競爭力，舉辦大師講座「全球AI科技趨勢與台灣機會」，邀台灣微軟總經理卞志祥分享AI技術加速產業創新轉型，強調未來產業對AI素養、跨域創新高度需求，讓學生與科技領袖零距離互動，提前掌握全球AI發展脈動。

龍華科大向來致力推動「智慧校園x產業接軌x全球連結」的教育策略，自今年起，學校將陸續推出包括「AI實戰課系列」及「校園AI大使計畫」等新措施，這些課程與計畫從生成式AI實作到Azure雲端應用等涵蓋多元主題，並結合業界專家實務指導，力求讓學生在學期間就能累積豐富的AI專案經驗，成為未來的AI人才。

校長葛自祥表示，龍華科大將持續深化與微軟合作，從智慧語音服務到AI創業競賽，為學生打造更接軌未來的學習環境，同時期望學子能以實作與思維並重的方式走向國際舞台，成為新世代的創新領袖。

龍華科大舉辦「全球AI科技趨勢與台灣機會」大師講座，邀台灣微軟總經理卞志祥到校分享。圖／龍華科大提供
龍華科大舉辦「全球AI科技趨勢與台灣機會」大師講座，邀台灣微軟總經理卞志祥到校分享。圖／龍華科大提供

校園 語音 龍華科大

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