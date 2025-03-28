新北淡水城市科大餐飲系榮耀 學生獲日料銀勳

日本料理銀勳證書是國際證照，可以通行全世界，城市科大餐飲事業系有17位同學拿到銀勳證書，還有同學要直接留在日本工作，因此昨天日本農林水產省發照單位之一的公益社團法人日本料理研究會三宅健介會長，特地從日本過來課程續約，並頒授通過「銀勳」及銅勳檢定考試同學的合格證書和勳章。

拿到銀勳的張維哲同學表示，剛開始學習時，刀工特別是桂削和切絲是最難的部分。高中時對刀工不太熟練，直到考銅勳的時候才開始不斷練習，有了進步。現在考取了銀勳，要在日本工作，希望未來獲取永住資格，希望學習精進提升日文能力。秦子皓同學表示，很感謝高鈺龍老師和主任的指導，一路也參加各種比賽。在日本的實習的時候，有一種日本料理尋根的感覺，拿到銀勳後，覺得未來有更多機會。

城市科大校長馮美瑜表示，城市科大餐飲事業系是台灣設有日本料理課程且符合「日本農林水產省」認證的大專校院。餐飲事業系共有17位學生通過銀勳認證檢定，還有97位學生通過銅勳認證檢定。通過銅勳的同學，都有機會到日本的日本料理店實習一年，返國後就可以往銀勳檢定邁進。日本銀勳證書代表日料領域的頂尖水準，無論在日本料理餐廳或國際市場都能脫穎而出，為學生打開了通往全球日料市場的大門。