泰國推動農業加工升級 機能食品專家訪團與虎科大技術交流

為促進台、泰兩國在機能食品領域的學術與產業合作，「泰國機能食品競爭力專家中心」由泰國大學校長協會秘書長Asst. Prof. Dr. Pomthong Malakul Na Ayudhaya率領30位成員昨天拜會虎科大，交流台泰生技發展研究成果。

泰國是亞洲第2大食品出口國，也是東南亞食品交易的重要平台，目前正在積極推動農產加工改革與升級，朝打造成「世界廚房」的目標前進。「泰國機能食品競爭力專家中心」隸屬泰國大學校長協會（CUPT），致力於串聯泰國公私部門，推動機能食品及自主原料研發。

這次台泰交流訪問團成員含括泰國國會、公共衛生部食品藥物管理局、國家科學技術發展局、生物技術學會、朱拉隆功大學、先皇理工大學、泰國機能食品創新中心、泰國農業食品公司等，主要是為發展全球機能食品創新研究、培育人才，並建立專家數據庫，提升產業競爭力。

虎科大校長張信良與泰國生技領袖專家，針對台灣與泰國特色原料與技術，結合虎科大生物研究與產學合作亮點，探討合作研發新型機能食品的可能性，期許未來攜手創新研究。